Dolar 20 lira gram altın 1450 lira olacak İslam Memiş Temmuz 2022'de dolar ve altın fırlayacak diyor
Bugün saat 11.00 itibariyle dolar 16.68 lira gram altın 920 lira. Para ve altın uzmanı İslam Memiş'ten altın ve dolar için bomba tahminler geldi. 21 Aralık'ta altın ve doların çökeceğini bilen İslam Memiş, Temmuz 2022'de yaşanacak fırtınaya dikkat çekti. İslam Memiş'in kehanetine göre dolar kuru 20 lirayı aşacak. Gram altın fiyatı da 2022 yılı sonunda 1450 lira olacak.
21 Aralık'ta altın ve doların çökeceğini saatler öncesinde bilen altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, şimdi de altın ve doların tarihi rekor kıracağı tarihi açıkladı. Yatırımcılara ve dolarla ödemesi olanlara "önümüzdeki 2 hafta alım için son fırsat" diyen İslam Memiş, "Alım işini ihmal eden için son 2 hafta. 600 beğenmediler 800’den aldılar. 880’den beğenmeyenler 1.000’den almak zorunda kalacak. Oynayan kaybedecek, sahip çıkan kazanacak" dedi. İşte Temmuz ayına dikkat çeken İslam Memiş'in altın, dolar, euro ve bitcoin tahminleri...
Borsa İstanbul hakkında değerlendirme yapan Memiş, BİST 100 endeksinin 2 bin 500 puanın altına düşeceğini söyledi. Memiş,"Borsa İstanbul şu an itibariyle 2 bin 500 puanda ve riskli bölgede olduğunu düşünüyorum. Özellikle aşağı yönle düzeltme bekliyorum. Dolardaki toparlanmayı göz önünde bulundurursak"dedi.
Dolar Temmuz'da 20 lira
Dolar kurunda baskılanma olduğunun altını defalarca çizen Memiş, "Dolar/TL kurunda 14, 66 seviyesinde görülmekte. Gün içinde 14, 62-14,66 seviyesinde dalgalanmakta. Mayıs ayıyla birlikte yukarı yönlü bir trend olabilir."
"Temmuz ayında, geçen yıl yaşanan zirvenin ardından daha üst seviyede rakamlar beklediğimi söyleyebilirim. 20 lira gibi..."