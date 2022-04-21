Dolar 20 lira gram altın 1450 lira olacak İslam Memiş Temmuz 2022'de dolar ve altın fırlayacak diyor

21 Aralık'ta altın ve doların çökeceğini saatler öncesinde bilen altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, şimdi de altın ve doların tarihi rekor kıracağı tarihi açıkladı. Yatırımcılara ve dolarla ödemesi olanlara "önümüzdeki 2 hafta alım için son fırsat" diyen İslam Memiş, "Alım işini ihmal eden için son 2 hafta. 600 beğenmediler 800’den aldılar. 880’den beğenmeyenler 1.000’den almak zorunda kalacak. Oynayan kaybedecek, sahip çıkan kazanacak" dedi. İşte Temmuz ayına dikkat çeken İslam Memiş'in altın, dolar, euro ve bitcoin tahminleri...