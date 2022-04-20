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Av yasağı geldi, hamsinin fiyatı uçtu! Balık tezgahları cepleri yaktı

Av yasağı geldi, hamsinin fiyatı uçtu! Balık tezgahları cepleri yaktı

Balık avlanma yasağının başlamasıyla birlikte Bandırma balık halinde fiyatlar yükselirken, kilosu 40 liraya satılan hamsi 70 liraya çıktı.

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Balık avlama yasağının 15 Nisan'da başlamasıyla Bandırma balık haline gelen balık miktarında düşüş görüldü. Kıyı balıkçılarının getirdikleri balıkların satıldığı balık halinde balık fiyatları da yükseldi. Daha önce kilosu 40 liradan satılan hamsinin 70 liraya çıktığını belirten balıkçı Barış Yıldız, "15 Nisan’da balık avlanma yasağı başladı. Balık halimize gelen balık miktarı düştü. Son günlerde kıyı balıkçılarının getirdikleri balıklarla balıkhanemiz biraz hareketlendi. Balığın az olması tezgahtaki etiketlere de yansıdı. 40 liraya satılan hamsinin kilosu 70 lira oldu. Gümüş balığı var, onun da kilosu 70 lira. 40 lira olan sardalyanın kilosu ise 60 lira oldu. Av yasağında fiyatların biraz yüksek olması normal" diye konuştu.

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