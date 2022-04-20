Orhan Pamuk İspanyol televizyonuna konuştu: Türkiye'nin dünyaya barış getirmek yerine

Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerde başarılı bir diplomasi yürüttüğünü söyleyen Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk, "Türkiye'nin dünyaya barış getirmek yerine barışı ve demokrasiyi kendine vermekle başlaması gerekir" dedi.

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İspanya'da bulunan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Başkent Madrid'deki bir programa katıldı. Pamuk burada Ukrayna-Rusya savaşı ve bu bağlamda Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

El Mundo'nun haberine göre Orhan Pamuk, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerde Türkiye'nin başarılı bir diplomasi yürüttüğünü ifade etti.

"Türkiye'de ifade özgürlüğü yok" iddiası

Türkiye'nin arabulucu rolündeki başarısına vurgu yaptıktan sonra sözlerine devam eden Pamuk, Türkiye'nin kendi içindeki sorunları olduğunu öne sürerek, "Türkiye'nin dünyaya barış getirmek yerine barışı ve demokrasiyi kendine vermekle başlaması gerekir" dedi.

Pamuk, katılımcılara röportajlarında sıklıkla siyasi sorulara yanıt verdiği için birçok kez başının derde girdiğini ve Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığını söyledi.