BIST 2.522
DOLAR 14,67
EURO 15,89
ALTIN 922,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Orhan Pamuk İspanyol televizyonuna konuştu: Türkiye'nin dünyaya barış getirmek yerine

Orhan Pamuk İspanyol televizyonuna konuştu: Türkiye'nin dünyaya barış getirmek yerine

Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerde başarılı bir diplomasi yürüttüğünü söyleyen Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk, "Türkiye'nin dünyaya barış getirmek yerine barışı ve demokrasiyi kendine vermekle başlaması gerekir" dedi.

Abone ol

İspanya'da bulunan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Başkent Madrid'deki bir programa katıldı. Pamuk burada Ukrayna-Rusya savaşı ve bu bağlamda Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

El Mundo'nun haberine göre Orhan Pamuk, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerde Türkiye'nin başarılı bir diplomasi yürüttüğünü ifade etti.

"Türkiye'de ifade özgürlüğü yok" iddiası
Türkiye'nin arabulucu rolündeki başarısına vurgu yaptıktan sonra sözlerine devam eden Pamuk, Türkiye'nin kendi içindeki sorunları olduğunu öne sürerek, "Türkiye'nin dünyaya barış getirmek yerine barışı ve demokrasiyi kendine vermekle başlaması gerekir" dedi.

Pamuk, katılımcılara röportajlarında sıklıkla siyasi sorulara yanıt verdiği için birçok kez başının derde girdiğini ve Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail açıklamasına Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail açıklamasına Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Kur’an-ı Kerim'i yakan partiye Türk hacker şoku! Siteleri kapatıldı
Kur’an-ı Kerim'i yakan partiye Türk hacker şoku! Siteleri kapatıldı
Terk eden karısının peşinden İstanbul'a geldi! İntihar etmek istedi
Terk eden karısının peşinden İstanbul'a geldi! İntihar etmek istedi
ABD'nin kirli çamaşırlarını çıkaran Julian Assange'a şok!
ABD'nin kirli çamaşırlarını çıkaran Julian Assange'a şok!
Kayseri'de çöpten 15 bin 476 hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacı karşılandı
Kayseri'de çöpten 15 bin 476 hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacı karşılandı
Av yasağı geldi, hamsinin fiyatı uçtu! Balık tezgahları cepleri yaktı
Av yasağı geldi, hamsinin fiyatı uçtu! Balık tezgahları cepleri yaktı
KGM'den OGS cihaz bedellerine ilişkin açıklama
KGM'den OGS cihaz bedellerine ilişkin açıklama
2022 bayram ikramiyesi 1.100 TL olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
2022 bayram ikramiyesi 1.100 TL olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye geçti İsmail Ok kimdir?
İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye geçti İsmail Ok kimdir?
İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok AK Parti'ye katıldı Ayrılırken Meral Akşener'e HDP ile ittifak eleştirisi yapmıştı
İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok AK Parti'ye katıldı Ayrılırken Meral Akşener'e HDP ile ittifak eleştirisi yapmıştı