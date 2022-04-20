BIST 2.531
DOLAR 14,68
EURO 15,93
ALTIN 920,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Anadolu'nun ilk umumi tuvaleti müze oluyor! 'Sık dişini helası' deniyor: Önünde ciddi kuyruklar olurmuş

Anadolu'nun ilk umumi tuvaleti müze oluyor! 'Sık dişini helası' deniyor: Önünde ciddi kuyruklar olurmuş

TOKAT’ta halk arasında 'Sık dişini helası' olarak bilinen Anadolu'nun ilk umumi helası müze oluyor.

Abone ol

Sulu Sokak Çarşısı’nda 15. yüzyılda yapılan uzun bir süre depo olarak kullanılan tarihi mekanda Tokat Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlandı. Selçuklu Veziri Ali Tusi tarafından imar edilen mülkiyeti belediye ait olan tarihi yapı 'Su ve Temizlik Müzesi' olarak turizme kazandırılacak. Tarihi mekanda o dönemde kullanılan su yapıları, kanalizasyon sistemi yer alacak. Zeminindeki su kanalları korunarak insanların gezebilmesi için temperli cam kaplama yapılan müzede ibrikler, su muslukları gibi eski eşyalar sergilenecek.

Tokat Şehir Müzesi Sorumlusu Arkeolog İbrahim Çetin, Anadolu'nun ilk Türk İslam cami, Anadolu'nun ilk medresesi ile Anadolu'nun ilk umumi tuvaletinin Tokat'ta yapılmış olduğuna dikkat çekti. Tarihi helanın isminin o yıllarda yaşanan yoğunluktan ortaya çıkmış olduğunu belirten Çetin, “Bu alan ticaret merkezi olduğu için helanın önünde ciddi kuyruklar olurmuş. Vatandaşlar birbirlerine ‘sık dişini sıra sana gelecek’ diye birbirlerine telkinde bulundukları için ismini o şekilde almıştır” dedi.



"Hela kültürüne ait eserler sergilenecek"
Çetin, Tokat Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini belirterek “Tarihi mekan çok yakın bir zamanda temizlik ve hijyen müzesi olarak hizmete açılacak. Sık dişini helası, temizlik ve hijyen müzesinde o dönemde kullanıla hela kültürüne ait eserler sergilenecek” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sağlığınıza aman dikkat! Bugün başladı 1 ay sürecek: Vaziyet alın Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları
Foto Galeri Sağlığınıza aman dikkat! Bugün başladı 1 ay sürecek: Vaziyet alın Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Portakal'a büyük şok! Kimlik bilgileri çalındı sosyal medyadan paylaştı
Fatih Portakal'a büyük şok! Kimlik bilgileri çalındı sosyal medyadan paylaştı
Fitre bedeli hesaplama 2022 kaç para ne zaman verilir?
Fitre bedeli hesaplama 2022 kaç para ne zaman verilir?
Otobüs bileti zamları bayram tatilini vurdu Otogarlar bomboş!
Otobüs bileti zamları bayram tatilini vurdu Otogarlar bomboş!
Hac konaklama fiyatları 2022 oda tercihli kişi başı ücret ne kadar?
Hac konaklama fiyatları 2022 oda tercihli kişi başı ücret ne kadar?
Çanakkale feribot ücretlerine inanılmaz büyük zam! Çanakkale Köprüsü'ne geçiş garantisi verilmişti
Çanakkale feribot ücretlerine inanılmaz büyük zam! Çanakkale Köprüsü'ne geçiş garantisi verilmişti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Vergi Denetim. Kurulu açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Vergi Denetim. Kurulu açıklaması
İngiltere'de mahkemeden Julian Assange için iade kararı çıktı
İngiltere'de mahkemeden Julian Assange için iade kararı çıktı
Hac fiyatları 2022 kişi başı konaklama ücreti ne kadar oldu
Hac fiyatları 2022 kişi başı konaklama ücreti ne kadar oldu
Aydın'da 'bizim kızlar harçlık bekliyor' diye mesaj attı! Skandal patladı: İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım
Aydın'da 'bizim kızlar harçlık bekliyor' diye mesaj attı! Skandal patladı: İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım
Gizemli hepatit virüsü ABD ve Avrupa'nın ardından şimdi İsrail'de! Yeni salgın bu mu belirtilere dikkat!
Gizemli hepatit virüsü ABD ve Avrupa'nın ardından şimdi İsrail'de! Yeni salgın bu mu belirtilere dikkat!