Sağlığınıza aman dikkat! Bugün başladı 1 ay sürecek: Vaziyet alın Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları

Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün itibari ile GÜNEŞ artık 1 ay boyunca BOĞA burcunda seyahat edecek. Gökyüzünde BOĞA dönemi başlıyor Koç burcunun hareketli, hızlı ve atak enerjilerinden sonra Boğa burcunun sakin ve ağırdan alan , istikrarlı havasına geçiş yapınca hayatın ve baharın güzelliklerinden zevk almak için durmak dinlenmek isteriz.