Sağlığınıza aman dikkat! Bugün başladı 1 ay sürecek: Vaziyet alın Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün itibari ile GÜNEŞ artık 1 ay boyunca BOĞA burcunda seyahat edecek. Gökyüzünde BOĞA dönemi başlıyor Koç burcunun hareketli, hızlı ve atak enerjilerinden sonra Boğa burcunun sakin ve ağırdan alan , istikrarlı havasına geçiş yapınca hayatın ve baharın güzelliklerinden zevk almak için durmak dinlenmek isteriz.
Kilolara dikkat: Doğanın canlandığı çiçeklerin rengarenk açtığı bu dönemde siz de kendinizi mümkün olduğunca dış mekanlara, kırlara, bahçelere, parklara atın. Yaza hazırlanmak adına kendinize bakım yapmaya, fazla kilolara dikkat etmeye başlayabilirsiniz.
Tatlı pasta tüketimi artar: Zira Boğa burcu Zodyağın en gurme ve gastronomik zevkler ile haşır neşir olan burcudur. Bu dönemde yeme, içme, pişirme, yemekli toplantılara gitme, tatlı pasta tüketimi artar.
Kavuşma arzusu duyarsınız: İş ve özel hayatınızda daha fazla güven bulmak , istikrara, denge ve huzura kavuşma arzusu duyarsınız. Boğa maddi alanda oldukça yeteneklidir, risk almaktan uzak duran sağlam ve ileriye dönük düşünen yatırımlar yapmayı temsil eder.