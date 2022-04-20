Kremlin'de isyan sesleri! 'Moronlar' diyen Rus oligark: 'Ayık kafayla kalkamayan generaller...'

Rusya'nın 57. güne giren Ukrayna işgaline ülke içindeki en sert tepkilerden biri, Rusya’nın en zengin isimleri arasında yer alan Oleg Tinkov’dan geldi. Rus halkının yüzde 90'ının savaşa karşı olduğunu belirten Tinkov, “Elbette Z harfleri çizen moronlar var, ama her ülkenin yüzde 10'u morondur" dedi. Öte yandan Rus lider Putin'in Ukrayna'ya savaş açma kararını 3 kişiyle aldığı ortaya çıktı.

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Rusya'nın en zengin isimlerinden biri olan ve Batı'nın yaptırım listesine aldığı Tinkoff Bank'ın kurucusu Rus oligark Oleg Tinkov, Instagram'da yaptığı açıklamada, Kremlin’in Ukrayna’yı işgal kararına yönelik çok sert açıklamalarda bulundu. Kremlin'den üst düzey 10 kaynak, Putin'in savaş kararını sadece 3 kişiyle birlikte aldığını belirtip, rahatsızlıklarını açıkladı.

Elbette Z harfleri çizen moronlar var, ama...

Rus halkının büyük bölümünün Ukrayna’daki savaşa karşı olduğunu söyleyen 54 yaşındaki Tinkov, “Bu çılgınca savaştan fayda sağlayan tek bir kişi bile görmüyorum! Masum insanlar ve askerler ölüyor” ifadelerini kullandı. Tinkov, “Elbette Z harfleri çizen moronlar var, ama her ülkenin yüzde 10'u morondur. Rusların yüzde 90'ı savaşa karşı” diye yazdı.

Ayık kafayla kalkamayan generaller ordularının b.k gibi olduğunu gördü

Tinkov, “Kremlin yetkilileri kendilerinin veya çocuklarının bu yaz Akdeniz'e gidemeyecek olmasından dolayı şok yaşıyor. İş insanları mülklerinin kalanını kurtarmaya çalışıyor” dedi. Rusya'daki “nepotizmi ve dalkavukluğu” eleştiren Tinkov, “Ülkedeki her şey b.k gibiyken ordu nasıl iyi olabilir. Sabah ayık kafayla kalkamayan generaller şimdi ordularının b.k gibi olduğunu gördü” ifadelerini kullandı.

Batı'ya: lütfen Putin’e daha fazla rezil olmaması için bir çıkış yolu verin

Daha önce Rusya’dan taşınan Tinkov, mesajının sonunda İngilizce olarak “Sevgili Batı, lütfen Putin’e daha fazla rezil olmaması ve bu katliamı durdurması için bir çıkış yolu verin. Lütfen daha mantıklı ve insancıl olun” dedi.