Kremlin'de isyan sesleri! 'Moronlar' diyen Rus oligark: 'Ayık kafayla kalkamayan generaller...'
Rusya'nın 57. güne giren Ukrayna işgaline ülke içindeki en sert tepkilerden biri, Rusya’nın en zengin isimleri arasında yer alan Oleg Tinkov’dan geldi. Rus halkının yüzde 90'ının savaşa karşı olduğunu belirten Tinkov, “Elbette Z harfleri çizen moronlar var, ama her ülkenin yüzde 10'u morondur" dedi. Öte yandan Rus lider Putin'in Ukrayna'ya savaş açma kararını 3 kişiyle aldığı ortaya çıktı.Abone ol
Rusya'nın en zengin isimlerinden biri olan ve Batı'nın yaptırım listesine aldığı Tinkoff Bank'ın kurucusu Rus oligark Oleg Tinkov, Instagram'da yaptığı açıklamada, Kremlin’in Ukrayna’yı işgal kararına yönelik çok sert açıklamalarda bulundu. Kremlin'den üst düzey 10 kaynak, Putin'in savaş kararını sadece 3 kişiyle birlikte aldığını belirtip, rahatsızlıklarını açıkladı.
Elbette Z harfleri çizen moronlar var, ama...
Rus halkının büyük bölümünün Ukrayna’daki savaşa karşı olduğunu söyleyen 54 yaşındaki Tinkov, “Bu çılgınca savaştan fayda sağlayan tek bir kişi bile görmüyorum! Masum insanlar ve askerler ölüyor” ifadelerini kullandı. Tinkov, “Elbette Z harfleri çizen moronlar var, ama her ülkenin yüzde 10'u morondur. Rusların yüzde 90'ı savaşa karşı” diye yazdı.
Ayık kafayla kalkamayan generaller ordularının b.k gibi olduğunu gördü
Tinkov, “Kremlin yetkilileri kendilerinin veya çocuklarının bu yaz Akdeniz'e gidemeyecek olmasından dolayı şok yaşıyor. İş insanları mülklerinin kalanını kurtarmaya çalışıyor” dedi. Rusya'daki “nepotizmi ve dalkavukluğu” eleştiren Tinkov, “Ülkedeki her şey b.k gibiyken ordu nasıl iyi olabilir. Sabah ayık kafayla kalkamayan generaller şimdi ordularının b.k gibi olduğunu gördü” ifadelerini kullandı.
Batı'ya: lütfen Putin’e daha fazla rezil olmaması için bir çıkış yolu verin
Daha önce Rusya’dan taşınan Tinkov, mesajının sonunda İngilizce olarak “Sevgili Batı, lütfen Putin’e daha fazla rezil olmaması ve bu katliamı durdurması için bir çıkış yolu verin. Lütfen daha mantıklı ve insancıl olun” dedi.
Kremlin'de kazan kaynıyor! 3 kişiyle savaş kararı almış
Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 2 aydır savaş devam ederken ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’e konuşan Kremlin’den 10 yetkili, birçok üst düzey ismin Putin’in 24 Şubat’ta başlattığı savaştan rahatsızlık duymaya başladığını aktardı.
- İsmini açıklamayan kaynaklar, Putin’in başlattığı savaşın ekonomik ve siyasi etkisinden endişe ettiklerini açıklarken, henüz Putin’in hamlelerinden rahatsız olanların sayısının az olduğu fakat bu sayının giderek arttığına dikkat çekildi.
- Bloomberg, konuyla ilgili bağlantısı olan 10 kaynağın savaştan rahatsız olduğu belirtilirken bu isimler arasında hükümet ve devlet bünyesindeki işletme ve iştiraklerin üst düzey isimleri olduğu vurgulandı.
- Kremlin’de görevli birçok yetkilinin savaş ile ilgili olarak, “Ülkeyi onlarca yıl geriye götürecek felakete sürükleyen bir hata” yorumunu yaptı. Putin’in bir grup inatçı danışmanı tarafından sarmalandığına ve bu danışman ordusunun Putin’i savaşın ekonomik ve siyasi zararı ile ilgili bilgilendirmediğine dikkat çekildi.
PUTİN 3 KİŞİYLE SAVAŞ KARARI ALMIŞ
- Bazı üst düzey yetkililerin Putin’e savaşın ve yaptırımların etkisinin büyük olacağını söylediğinin belirtildiği haberde, Putin’in ise bu iddialara kulak asmadığı belirtildi. Putin’in sadece bir grup yetkili ile savaş kararı aldığı da ortaya çıktı. Kaynaklar Putin’in Savunma Bakanı Sergei Şoygu, Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ve Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolai Patruşev ile işgal kararı aldığını duyurdu.