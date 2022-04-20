Canan Karatay reklamda övülen o takviye için uyardı! Özellikle kadınlar kullanıyor

Prof. Dr. Canan Karatay ,özellikle kadınlar tarafından yaşlanmayı geciktirdiği gerekçesiyle cilt bakımı için sıklıkla kullanılan kolajen tabletler hakkında uyarılarda bulundu.

Abone ol

Doğal beslenme taraftarı olan Canan Karatay, bu sefer kolajen tabletler hakkında konuştu. Canan Karatay, doğal yolla kolajenin nasıl alınacağını açıkladı.

Özellikle son yıllarda genç bir cilde sahip olmak için kolajen tabletlerine ilginin artmasını değerlendiren Canan Karatay, gençlere seslendi. Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Canan Karatay, şunları söyledi:

"Gençler reklamlara uymasınlar, çevreyi dinlemesinler. Kolajen dediğimiz proteindir. Bunun tozu, tableti olmaz. Kolajen için kelle paça çok önemli. Çünkü kemik suyu var. Kemik suyunda 84 mineral var. Kemik suyunun proteini kolajendir. Yediğin kırmızı et de kolajendir. Bambaşka bir şeymiş gibi sunuluyor. Kolajen tableti satılıyor ama Canan Karatay, 'Kırmızı et yiyin, kelle paça için.' deyince kıyamet kopuyor. Hayvansal yağ yemezseniz cildiniz düzelmez ve tuz, mineral ve sirke hayat kurtarır."