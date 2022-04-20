İsmail Ok AK Parti'ye katıldı! MHP'den ihraç edilince İYİ Parti'ye girip Meral Akşener'in elini öpmüştü

BALIKESİR Milletvekili İsmail Ok AK, İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından AK Parti'ye katıldı. İsmail Ok'un Cumhur ittifakına dönüş rotası hayli enteresan oldu. İsmail Ok, MHP rozetiyle çıktığı Cumhur ittifakına AK Parti rozetiyle döndü.

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BALIKESİR Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı. Balıkesir Belediye Başkanı adayı olarak gösterildiğinde Meral Akşener'in elini öpen İsmail Ok, 2020 yılının şubat ayında İYİ Parti'den istifa etmişti. Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok'un AK Parti'ye katılımı bugün grup toplantısında gerçekleşti.

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bugün bir müjdemiz daha var. Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz." diyerek İsmail Ok'u kürsüye davet edip AK Parti'ye katılım rozetini taktı.

Kürsüde konuşma gerçekleştiren ve Erdoğan’ın da sık sık alkışladığı İsmail Ok, “Cumhur İttifakı dedim, AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim" ifadelerini kullandı. Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un katılmasıyla AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 286 oldu.

İsmail Ok, İYİ Parti'den önce Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin milletvekiliydi. MHP 2017 yılında İsmail Ok'u ihraç etmişti. İsmail Ok da İYİ Parti'ye katılmıştı.

HDP ittifakına tepki olarak istifa etmişti

Şubat ayında İYİ Parti’den istifa eden İsmail Ok, Meral Akşener’in “HDP, PKK’nın uzantısıdır” sözlerini hatırlatmış, “CHP – HDP işbirliği ne olacak” sorusuna Akşener’in kayıtsız kaldığını ileri sürmüştü.

Bir dönem MHP’den milletvekili olan İsmail Ok, partinin Merkez Disiplin Kurulu tarafından 2017 yılında ihraç edilmişti. Ok’un ihraç gerekçeleri arasında “Partinin birlik ve beraberliğini ciddi şekilde bozma” ibaresi yer almıştı. İYİ Parti'ye geçen İsmail Ok, yerel seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilince grupta Meral Akşener'in elini öpmüştü.

Meclis'teki milletvekili dağılımı (20 Nisan 2022)

27'nci Dönem parlamentosunda 14 parti temsil ediliyor. AK Parti, 28 Haziran Milletvekili Genel Seçimi'nde 295 milletvekili çıkardı. Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu, Abdulhamit Gül, Lütfi Elvan, Mehmet Muş ve Bekir Bozdağ'ın "bakan olarak atanma" dolayısıyla milletvekilliği düştü. AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma vefat etti. Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici ile İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti. Böylece AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 286 oldu.

Partilere göre milletvekili dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi - 286

Cumhuriyet Halk Partisi - 135

Halkların Demokratik Partisi - 56

Milliyetçi Hareket Partisi - 47

İYİ Parti - 36

Türkiye İşçi Partisi - 4

Demokrat Parti - 2

Memleket Partisi - 2

Büyük Birlik Partisi - 1

Demokrasi ve Atılım Partisi - 1

Demokratik Bölgeler Partisi - 1

Saadet Partisi - 1

Yenilik Partisi - 1

Zafer Partisi - 1

Bağımsız milletvekili - 7