Sakarya'dan yürek yakan kare! 11. sınıf öğrencisi okulda hayatını kaybetti: Acı detay ortaya çıktı
SAKARYA’nın Geyve ilçesinde bulunan lisenin bahçesinde çıkan kavga esnasında yere düşerek kafasını çarptıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11. sınıf öğrencisi Enes Zeki İşcan’la ilgili acı detay ortaya çıktı.
Acı olay, Geyve ilçesi Yörükler Mahallesinde bulunan Sinanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 11. Sınıf öğrencisi Enes Zeki İşcan ile N.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.
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Kısa sürede büyüyen olay esnasında İşcan, yere düştü. Bu esnada kafasını mermere çarpan Enes Zeki İşcan fenalaştı.
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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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