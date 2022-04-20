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Kur'an yakan Danimarkalı siyasetçiye tepki gösteren muhabir işinden uzaklaştırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kur'an yakan Danimarkalı siyasetçiye tepki gösteren muhabir işinden uzaklaştırıldı

İsveç devlet televizyonu SVT'nin İsveçli bir muhabiri, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu eleştirmesi nedeniyle işinden uzaklaştırıldı.

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SVT'nin Batı Bölgesi Haber Müdürü Anton Svendsen, söz konusu olay hakkında soruşturmanın bittiğini ve muhabirin SVT'nin tarafsızlık ilkesine zarar verdiğinin anlaşıldığını söyledi. Svendsen, muhabirin şimdilik görevinden uzaklaştırıldığını sözlerine ekledi.

İsveç'in Göteborg kentinde çok sayıda Müslüman'ın yaşadığı Frölunda bölgesinde 26 Şubat'ta Paludan, Kur'an-ı Kerim yakmış, İslam dini ve peygamberi hakkında hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Bu provokasyona karşı çıkan SVT muhabiri de Paludan'a "Evine dön salak" sözleriyle tepki göstermişti.

Paludan, İsveç'te milletvekili adayı oldu
Öte yandan, İsveç Seçim Kurulu, eylül ayında yapılacak genel seçimlerde, Paludan'ın milletvekilliği adaylık başvurusunu onayladığını duyurdu.

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

Paludan, geçen yıl ramazan ayı boyunca Müslüman mahalleler ve cami yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.

Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen karşı göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 26 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti.

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