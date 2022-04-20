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Tarladan sofraya büyük kazık belgelendi karekod okutulunca ortaya çıktı 4'e katlamışlar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tarladan sofraya büyük kazık belgelendi karekod okutulunca ortaya çıktı 4'e katlamışlar

SAMSUN’da yapılan Hal Kayıt Sistemi (HKS) denetiminde, aracılar tarafından tarladan 2,31 TL’ye alınan limonun marketlere 7,50 TL’ye, 7,74 TL’ye alınan ithal muzun marketlere 16,22 TL’ye satıldığı belirlendi.

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Hal Kayıt Sistemi (HKS) mobil uygulaması ile fahiş fiyatlar cep telefonu ile tespit edilebiliyor. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri zabıtalarından oluşan geniş denetim ekibi oluşturuldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve cep telefonlarına ya da tabletlere ücretsiz olarak kolaylıkla yüklenebilen HKS mobil uygulamasıyla vatandaşlar meyve ve sebzelerde; üretici, üretim tarihi ve yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış-satış fiyat bilgilerine hızlıca ulaşabiliyor.

2,31 TL’ye alınan limon 7,50 TL’ye, 7,74 TL’ye alınan ithal muz 16,22 TL’ye satılmış
Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, vatandaşlarımızdan yaş meyve sebze alış-verişlerini yaptıkları işletmelerde meyve ve sebzelere ait ürün künye belgelerinin olup olmadığı kontrol etmelerini ve ürün künye belgelerinin olmaması halinde Ticaret İl Müdürlüğümüze bildirmelerini isteyen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Vatandaşlarımız sebze ve meyvelerin etiketinde bulunan ürün künyelerine ait karekodu okutarak tükettikleri ürünün nerede ve kim tarafından üretildiğinin yanı sıra bir ürünün tarladan çıkış fiyatıyla tüketiciye ulaşana kadar oluşan fiyat farklılıkları hakkında bilgi sahibi olarak alış-verişlerine yön verebilir. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olmalı ve aldığı ürünü kesinlikle uygulama ile takip etmelidir. Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından bazı işletmelerde yapılan ürün künyelerine ait karekod denetimlerinde aracılar tarafından tarladan 2,31 TL’ye alınan bir limonun marketlere 7,50 TL’ye, 7,74 TL’ye alınan bir ithal muzun marketlere 16,22 TL’ye satıldığına dair tespitler yapılmış ve bu çerçevede işlem yapılarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na bildirilmiştir” dedi.

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