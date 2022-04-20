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Karadeniz gazı için 145 milyar liralık imza! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı

Karadeniz gazı için 145 milyar liralık imza! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Zonguldak açıklarındaki Sakarya Gaz Sahasında yapılacak doğal gaz madenciliği yatırımına proje bazlı devlet desteği sağlanacak. Sağlanacak desteğin toplam tutarı 145.1 milyar lira olarak belirlendi.

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Resmi Gazetede yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre destek sağlanacak projenin toplam sabit yatırım tutarı 145.1 milyar lira, proje süresi 11 yıl olarak belirlendi.

Başlangıç tarihi 1 Ocak 2021 olarak belirlenen ve yatırım süresi olan 11 yılın sonunda projenin yılda 14 milyar Sm3 doğal gaz üretimi kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.

Yüzde 100 vergi indirimi sağlanacak
Toplam 1018 kişi ilave istihdam sağlanacak projeye destek kapsamında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve indirimi ile yüzde 100 oranında vergi indirimi sağlanacak.

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