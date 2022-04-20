Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporculara destek: Yanınızda olmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla iftar programına katıldı. Erdoğan İftar sonrası yaptığı açıklamalarda spordaki başarıların tesadüf olmadığını belirterek, "Zirveye giden zorlu süreçte biz de tüm imkanlarımızla siz sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Sporun Yıldızları İftar Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Gönüllerimizi bu güzel Iftar sofrasında buluşturan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Dünya Etnospor Konfederasyonu'na, organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerimize şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Bilhassa fiziki engellere ve toplumsal önyargılara rağmen göz kamaştırıcı başarılara imza atan kadın ve paralimpik sporcularımızı yürekten kutluyorum. Rabim ayağınıza taş değdirmesin diyorum.

"Milletimizin iftihar kaynağı oldular"

Bugün sporcularımız muhatapları nezdinde hem saygı duyulan hem çekinilen, çetin rakip olarak görülen bir konuma ulaşmışlardır. Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı asla unutulmayacak hatıralarla spor tarihimize altın harflerle kazılan başarılarla taçlandırdık. Bu oyunlarda Türk Sporcular toplam 28 madalya kazanarak milletimiz iftihar kaynağı oldular.

Bu vesileyle bir sene önce çok erken bir yaşta ebediyete uğurladığımız Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan kardeşimi vefat yıldönümünde tekrar şükranla anıyorum.

İBB Başkanı olduğum dönemde Büyükşehir Belediye Spor'un sporcusuydu. Oradan gelen sevgimle, muhabbetim çok daha farklıydı. Daha sonra antrenör olarak da bu yola devam etti. Karatecilerimizin onun mirasına sahip çıktığını görmekten gurur duyuyorum.

Spordaki başarılarımız tesadüfi değil. Sabırla, fedakarlıkla, alın teriyle dokunan zorlu bir süreç vardır. Kaynakların verimli kullanımı, ihtiyaçların doğru tespiti ve koordinasyon başarıya ulaşan bileşenlerdir.

Gittiğimiz her ilimiz ve ilçemizde son 20 yılda spora yaptığımız yatırımların örneklerini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bizler çalışıp evlatlarımızın önünde yeni kapılar açtıkça, sporun yeni branşlarında engelleri kaldırdıkça ülkemizin gençleri o kapılardan yürüyorlar.

Sizler gençlerimize ilham kaynağı oluyorsunuz. Bu şekilde devam ettiğimizde önümüzdeki yıllarda madalya sayımızı artıracağımıza inanıyorum. Zirveye giden zorlu süreçte biz de tüm imkanlarımızla siz sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.