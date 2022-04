Konutta yeni vurgun yöntemi! Onlarca kişi ava giderken avlandı

Gayrimenkuldeki fiyat artışını fırsat bilen dolandırıcılar akıl almaz yöntemler geliştirdi. Evini zengin yabancılara satmak isteyen ev sahiplerini tuzağa düşüren dolandırıcılar lüks yaşamla gözlerini boyadıkları ev sahiplerinin elinden parasını alıp sırra kadem basıyorlar.

Ortalama ev fiyatlarının milyon liralara çıktığı İstanbul'da dolandırıcılar da kendilerini yeni şartlara göre güncelledi. Filmleri aratmayan yöntemler geliştiren dolandırıcıların son kurbanları ise evini zengin yabancılara yüksek fiyata satmak isteyen ev sahipleri oldu. Bir dijital platformda yayınlanan 'Tinder Avcısı' isimli belgesele benzeyen yöntem üzerinden son 2 ayda 30'a yakın kişinin dolandırıldığı tahmin ediliyor.

Ev sahibinin gözü boyanıyor

Akıllara durgunluk veren yeni dolandırıcılık yöntemi ile ev sahibi genellikle Iraklı zengin iş adamı olarak tanıtılan alıcı ile lüks otellerde buluşturuluyor. Alıcı ve satıcı 2-3 gün boyunca Iraklı iş adamının finansmanıyla ultra lüks bir zaman geçiriyor. Muhtemelen bir önceki mağdurun finanse ettiği bu hayat ile ev sahibinin gözü boyanıyor. Korumalar, kiralık yatlar, hatta bu süreçte Irak gazetelerine ilişkin sahte kupürler devreye alınarak satıcının gözünde alıcının inandırıcılığı sağlanıyor.

Ev sahibine normal değeri 5 milyon lira olan ev için bazen iki bazen de üç katına varan fiyatlar teklif ediliyor. Bu fiyatların karşısındaki alıcı için çerez fiyatı olduğuna iyice inanan ev sahibi ise satış sürecinin bir an önce başlaması için sabırsızlanıyor. Nihayetinde bürokratik işlemler başlıyor. Ancak tam transfer işleminde Iraklı iş adamına ait hesabın bürokratik bir nedenle bloke olduğu ve satış işlemine ait transferin gerçekleşmesi için Irak Maliye Bakanlığına ait hesaba ev sahibi tarafından resmi komisyon olarak 70 bin dolarlık vergi ödemesinin yapılması gerektiği belirtiliyor. Bu ödeme yapılır yapılmaz paranın transferinin gerçekleşeceğine inanan ev sahibi bu parayı aracılara teslim ediyor ya da kendisi transfer ediyor. Bu an her iki taraf için de son görüşme oluyor. Parayı alan dolandırıcılar derhal ortadan kayboluyor.

Emniyet birimlerine ulaşan başvurulara göre son aylarda 30'a yakın kişi bu ve benzeri yöntemlerle parasını yeni nesil sahtekârlara kaptırmış durumda.

"Resmi aracılarla çalışın"

Yabancıya satış konusunda son dönemde bu ve benzeri şikayetlere oldukça sık rastlamaya başladıklarını belirten Avukat Tarık Güleryüz, özellikle yabancı bir ülkeye transfer yapıldığında hukuki süreçlerin yıllar sürebileceğini belirtiyor. Bu dolandırıcılara bir daha ulaşılmasının da oldukça zor olduğunun altını çizen Güleryüz, şunları söyledi:

"Ev sahipleri ederinin üzerindeki tekliflere her zaman kuşkuyla bakmalı. Aracıların güvenirliğini mutlaka araştırmalı. Türkiye'deki taşınmaz satış sözleşmeleri kanunen tapuda yapılmak zorunda. Ayrıca ödeme ve satış eş zamanlı olmalı. Satış vaadi sözleşmeleri ise yine sadece noterde yapılabilir. Ödeme işlemlerinde muhakkak Türkiye'deki resmi kuruluşlar ve bankalar kullanılmalı. Satış işlemleri için yetkili, lisanslı bir aracı firmaya danışmalısınız. Bu firma kaç yıldır bu işi yapıyor, kaç daire teslim etmiş? Bu gibi kriterlere bakılması gerekir."

