Danimarka'dan mülteci planı! Ukraynalılara yer açmak için Suriyeliler Ruanda'ya yollanacak

UKRAYNALI mültecilere yer açma arzusundaki Danimarka da İngiltere gibi Suriyelileri göndermek için Afrika ülkesi Ruanda ile görüşmelere başladı. Danimarka'nın Suriyelilere uyguladığı ülkeye girişte 'kişisel eşyalarına el koyma' yasasını Ukraynalılara uygulamayacak olması da ayrımcılığı gözler önüne sermişti.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya girmesinin üzerinden 2 ay geçti. Bu süreçte 5 milyona yakın Ukraynalı Avrupa ülkelerine kaçtı. Suriye savaşı ve Afganistan'da yaşanan iktidar değişimi sonrasında artan yasa dışı göç, Ukrayna savaşının ardından Avrupa'daki en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Çareler arayan Avrupa ülkelerinden İngiltere, çözümü ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenleri 10 bin kilometre uzaklıktaki Afrika ülkesi Ruanda'ya göndermekte buldu.

Danimarka da Ruanda ile temasa geçti

Danimarka da büyük tepkilere neden olan aynı yolu izlemeye karar verdi. Ukraynalı mültecilere yer açmak için Ruanda ile görüşmelere başlayan Danimarka'da açıklamayı Göç Bakanı Mattias Tesfaye yaptı. Reuters'e konuşan Tesfaye, "Ruanda ile transfer mekanizması ile ilgili görüşmeler devam ediyor fakat şu aşamada bir anlaşmaya varılmadı" ifadelerini kullandı.

Ukraynalıların oturum izni uzatılmıştı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukraynalı mültecilerin durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Mülteci olmak geçicidir, bu yüzden fırsatınız olduğunda geri dönmeli ve anavatanınızı inşa etmenize yardımcı olmalısınız. Bu bize diğer mültecilere yardım etme fırsatı veriyor" demişti. Ayrıca Danimarka parlamentosu iki yıllık oturma izni veren bir yasayı onaylayarak oturma izni süresini uzatmıştı.