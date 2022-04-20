Fenerbahçe Ozan Tufan defterini kapatmak üzere

Teknik direktör İsmail Kartal'la yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki futbolcunun, sarı lacivertli kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a af çıkmadı. Sarı lacivertli formayı giydiği 7 yılda 3 kez kadro dışı kalan Ozan Tufan, 2019 yılında 6 aylığına Alanyaspor’a kiralanmıştı.

Akdeniz ekibinde çıkış yakalayan ve sarı lacivertli takıma döndükten sonra formunu devam ettiren deneyimli futbolcu, Vitor Pereira döneminde gözden düştü.

Sezon başında Watford’a 6 milyon Avro satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan, İngiliz ekibinin kümede kalma olasılığının azalması nedeniyle bir kez daha Fenerbahçe'ye geri döndü.

Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen ve Teknik Direktör İsmail Kartal'la yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'la iplerin tamamen koptuğu belirtiliyor.

Yönetimin, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda Ozan’ın takımdan ayrılması yönünde karar aldığı öğrenildi.

Diğer yandan sarı lacivertliler 27 yaşındaki orta sahayı bedelsiz bırakmak istemiyor.

2023-2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Ozan Tufan’ın, 20 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Bu arada Fenerbahçe yönetimine ayrılmak istediğini ileten milli futbolcunun, menajeri aracılığıyla kulüplerle görüşmelere başladığı ifade edildi.