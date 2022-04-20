Tabutu 2 bakan omuzladı! Bursa'daki saldırıda şehit olan infaz koruma memuruna son veda: Gözyaşları sel oldu
Bursa'da cezaevi aracına yönelik bombalı saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) için Bursa Adalet Sarayı bahçesinde tören düzenlendi.
Törene, şehit Cengiz Yiğit'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, bakan yardımcıları, bazı milletvekilleri, adliye ve cezaevi personeli ile vatandaşlar katıldı.
Yiğit'in yakınları al bayrağa sarılı tabutu gördüklerinde gözyaşlarını tutamadılar.
Şehidin eşi ve çocukları son kez al bayrağa sarılı tabuta sarıldılar.