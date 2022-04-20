Tabutu 2 bakan omuzladı! Bursa'daki saldırıda şehit olan infaz koruma memuruna son veda: Gözyaşları sel oldu

Törene, şehit Cengiz Yiğit'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, bakan yardımcıları, bazı milletvekilleri, adliye ve cezaevi personeli ile vatandaşlar katıldı.