BIST 2.547
DOLAR 14,68
EURO 16,04
ALTIN 920,68
HABER /  GÜNCEL

Türk kadınlarının videolarını TikTok'ta yayınlayan Pakistanlı sapık sınır dışı edildi

Türk kadınlarının videolarını TikTok'ta yayınlayan Pakistanlı sapık sınır dışı edildi

TikTok platformu üzerinden kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistanlı uyruklu bir kişi hakkında yapılan adli işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Abone ol

TikTok platformu üzerinden 22 Mart 2022 tarihinde  kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu N. M. isimli yabancı yapılan araştırmalar sonucu adresi tespit edilerek kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıs hakkında yapılan adli işleme müteakip Göç İdaresi Binkılıç Geri Gönderme merkezine teslim edildi. Yabancı, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi personeli ve kolluk kuvvetleri nezaretinde 19.04.2022 tarihinde İstanbul'da havalimanı üzerinden sınır dışı edildi.

İlgili Haberler
İstanbul'da Pakistanlı genç otomatik silahla poz verdi! TikTok videosu sosyal medyayı karıştırdı Afgan, Pakistanlı hepsi gönderiliyor Geri Gönderme Merkezi yayınladı Kadınların gizli görüntülerini çeken Pakistanlı için karar
ÖNCEKİ HABERLER
Seçimler için altılı masanın gündemindeki senaryolar! Adaylık konusunda altısının da uzlaştığı tek konu
Seçimler için altılı masanın gündemindeki senaryolar! Adaylık konusunda altısının da uzlaştığı tek konu
Bursa saldırısı sonrası tehlikeye dikkat çekti! Şehir içinde saldırılar artacak!
Bursa saldırısı sonrası tehlikeye dikkat çekti! Şehir içinde saldırılar artacak!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve aday Le Pen arasında başörtüsü kavgası: Savaş çıkar!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve aday Le Pen arasında başörtüsü kavgası: Savaş çıkar!
Eker'in marketlerde Arapça yazılı süt satışına başlamasına tepki yağdı
Eker'in marketlerde Arapça yazılı süt satışına başlamasına tepki yağdı
Bakan Mahmut Özer duyurdu: Cuma günü itibarıyla Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz
Bakan Mahmut Özer duyurdu: Cuma günü itibarıyla Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz
Resmi Gazete'de yayınlandı: Süt ve krema için yeni karar!
Resmi Gazete'de yayınlandı: Süt ve krema için yeni karar!
İsrail'deki kritik kurumların web sitelerine siber saldırı yapıldı
İsrail'deki kritik kurumların web sitelerine siber saldırı yapıldı
Pentagon Sözcüsü John Kirby özür diledi: Büyük hata
Pentagon Sözcüsü John Kirby özür diledi: Büyük hata
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Rusya'ya Mariupol önerisi!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Rusya'ya Mariupol önerisi!
Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması!
Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması!