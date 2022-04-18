Afgan, Pakistanlı hepsi gönderiliyor Geri Gönderme Merkezi yayınladı

Türkiye genelinde 25 adet ve kapasitesi yaklaşık 17 bin olan Göçmen Geri Gönderme Merkezi, Mayıs ayı itibari ile 30 adet ve kapasitesi 30 bin olması hedefleniyor. Göçmen kaçakçılığı ile mücadelede de bu yıl 2 bin 254 göçmen kaçakçısına idari ve cezai işlem yapıldı.



