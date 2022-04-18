Afgan, Pakistanlı hepsi gönderiliyor Geri Gönderme Merkezi yayınladı
Kaçak göçmenlerin Türkiye'den sınır dışı edilmesi süreciyle ilgili Geri Gönderme Merkezi’nden açıklama geldi. Avrupa İnsan Hakları maddelerine uygun olarak, Afgan uyruklular 2-3 haftada, Pakistan uyruklular 3-4 haftada, Afrika ülkelerinden gelen göçmenler ise 2-3 ayda ülkelerine geri gönderiliyor.
Türkiye genelinde bulunan 25 Geri Gönderme Merkezi’nde yaklaşık 17 bin düzensiz göçmen bulunuyor. Türkiye’de yakalanan kaçak göçmenlerin yaklaşık yüzde 50’si ülkelerine geri gönderiliyor.
Türkiye genelinde bulunan 25 Göçmen Geri Gönderme Merkezi’nden biri olan ve Ankara’nın Akyurt ilçesinde bulunan 800 kapasiteli Göçmen Geri Gönderme Merkezi’nde, şu anda 695 düzensiz göçmen bulunuyor. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan kaçak göçmenler, biyometrik fotoğraf ve parmak izinin alınmasının ardından bu merkezlere getiriliyor.
Geri Gönderme Merkezleri’nde 80 farklı uyruktan düzensiz göçmen bulunuyor. Bu göçmenlerin çoğunluğunu da Afganistan, Suriye ve Pakistan uyruklu kişiler oluşturuyor. Merkezlerde toplanan göçmenler Avrupa İnsan Hakları maddelerine uygun olarak, Afgan uyruklular 2-3 haftada, Pakistan uyruklular 3-4 haftada, Afrika ülkelerinden gelen göçmenler ise 2-3 ayda ülkelerine geri gönderiliyor. Bu yıl itibari ile 21 bin 87 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Bunlardan 9 bin 654’ü Afgan uyrukluydu. 2016 yılından itibaren 320 bin 172 kaçak göçmen ülkesine geri gönderildi.
Türkiye genelinde 25 adet ve kapasitesi yaklaşık 17 bin olan Göçmen Geri Gönderme Merkezi, Mayıs ayı itibari ile 30 adet ve kapasitesi 30 bin olması hedefleniyor. Göçmen kaçakçılığı ile mücadelede de bu yıl 2 bin 254 göçmen kaçakçısına idari ve cezai işlem yapıldı.