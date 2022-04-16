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Kadınların gizli görüntülerini çeken Pakistanlı için karar

Kadınların gizli görüntülerini çeken Pakistanlı için karar

 EDİRNE’de kadınların gizlice videolarını çekerek, sosyal medyada paylaşan Pakistan uyruklu göçmen tutuklandı.

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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların görüntülerinin gizlice çekilip sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, "sanal devriye" faaliyetleri çerçevesinde, bir sosyal medya hesabından cadde ve sokaklarda yürüyenlerin gizli çekimlerinin yayınlandığı görüntüyü tespit etti.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda görüntüleri çeken kişinin Pakistan uyruklu A.R. olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan araştırmada, şüphelinin işyeri ve kaldığı evi belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan Pakistan uyruklu A.R. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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