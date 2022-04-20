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Çağlar Söyüncü'den Türk futbol tarihine geçecek imza! Real Madrid kesenin ağzını açtı

Çağlar Söyüncü'den Türk futbol tarihine geçecek imza! Real Madrid kesenin ağzını açtı

Dünya devi Real Madrid, milli yıldızımız Çağlar Söyüncü için kesenin ağzını açtı. Leicester City'de forma giyen Çağlar için İspanyol ekip 45 milyon avroyu gözden çıkardı. Şayet bu transfer gerçekleşirse Çağlar Söyüncü bonservisine en fazla ödeme yapılan Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.

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İNGİLTERE basınındaki haberlere göre Premier Lig'de Leicester City forma giyen Çağlar Söyüncü için Real Madrid devreye girdi. İspanyol ekip milli savunmacıyı ısrarla kadrosuna katmak istemekle beraber Leicester City'nin oyuncu için istediği 45 milyon avroyu da gözden çıkardı.

Tarihe geçecek
Çağlar Söyüncü'nün Real Madrid'e transferinin gerçekleşmesi durumda 25 yaşındaki oyuncu tarihe geçecek. Milli savunmacı 34 milyon avro bonservis bedeli ile ilk sırada yer alan Arda Turan'ı sollayarak en pahalı Türk oyuncusu olacak.

Çağlar Söyüncü, Leicester City formasıyla bu sezon 39 resmi maçın 38'inde ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki savunmacı bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulundu.

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