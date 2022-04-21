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İstanbul'da TÜGVA ofisine bombalı saldırı! Polis her yerde kaçan kadını arıyor: Valilikten açıklama geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da TÜGVA ofisine bombalı saldırı! Polis her yerde kaçan kadını arıyor: Valilikten açıklama geldi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziosmanpaşa temsilciliğine sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Edinilen bilgilere göre Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA Şubesi önünde sabah 05.30 sıralarında patlama yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler sabah erken saatlerde bir kadının TÜGVA şubesi önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit etti. Polis patlamanın ardından kaçan kadın zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Olayı anlatan esnaf İbrahim Dönmez, "Sabah 5.30 civarında ben fırında malzemeleri pişiriyordum bir patlama oldu. Dışarı çıktığımda kimse yoktu. Karşı ay ocağından arkadaşlar çıktı" ifadelerini kullandı.

Valilikten açıklama
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bugün saat 06.00 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçemiz Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Şubesi önünde bir patlama ihbarı alınmıştır. Sevk edilen güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk tespitlerde; binada cam kırılması ve dış cephede hasar meydana geldiği, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığı anlaşılmıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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