BIST 2.547
DOLAR 14,68
EURO 16,04
ALTIN 920,68
HABER /  GÜNCEL

Mevlid Kandili ne zaman 2022 Diyanet dini günler takvimi

Mevlid Kandili ne zaman 2022 Diyanet dini günler takvimi

Ramazan ayının sonlarına gelirken birçok müslüman 2022 yılındaki dini günleri ve kandil günlerini araştırmaya başladı. 2022 yılının son kandili olan Mevlid Kandili ne zaman araştırması ise başladı. Rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili 7 Ekim'de kutlanacak.

Abone ol

Mevlid Kandili tarihi için araştırmalar başladı. Mevlid Kandili 2022 yılında yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihte idrak edilecek. Müslümanlar her yıl kandillerde bolca ibadet ediyor, af diliyorlar. Peki, 2022 Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda?

Mevlid Kandili'nin ne zaman idrak edileceği araştırılıyor. Kandil günleri her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihlerde idrak ediliyor. Yılın son kandili için geri sayım başladı. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve gecelerinden biri. Bu sene kandil ekim ayında idrak edilecek.

Mevlid Kandili ne zaman: Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 tarihinde idrak edilecek.

Yılın son kandili Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor.

Mevlid Kandili nedir, önemi: Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ufur Uras: Açılım sürecinde Öcalan'a ev inşa edilmeye başlanmıştı
Ufur Uras: Açılım sürecinde Öcalan'a ev inşa edilmeye başlanmıştı
İstanbul'da TÜGVA ofisine bombalı saldırı! Polis her yerde kaçan kadını arıyor: Valilikten açıklama geldi
İstanbul'da TÜGVA ofisine bombalı saldırı! Polis her yerde kaçan kadını arıyor: Valilikten açıklama geldi
Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Halil Kayaer uyardı: Eş dost arasında dolaşmaya başladı
Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Halil Kayaer uyardı: Eş dost arasında dolaşmaya başladı
Ev sahibinin istediği kira zammını kabul etmedi attığı imza başını yaktı pantolon ve gömlekle dışarıda kaldı
Ev sahibinin istediği kira zammını kabul etmedi attığı imza başını yaktı pantolon ve gömlekle dışarıda kaldı
Ya evden çık ya ara zam yap: Kiracılar arada kaldı ne yapabilir? 12 ay dolmadan...
Ya evden çık ya ara zam yap: Kiracılar arada kaldı ne yapabilir? 12 ay dolmadan...
Canan Karatay 'yedikten sonra sakın çöpe atmayın yutun' dedi ne başınız ne dişiniz ağrır
Canan Karatay 'yedikten sonra sakın çöpe atmayın yutun' dedi ne başınız ne dişiniz ağrır
2 işçisini ağaca bağlayıp kırbaçladı Çinli iş adamına ibretlik ceza
2 işçisini ağaca bağlayıp kırbaçladı Çinli iş adamına ibretlik ceza
Bakan Mustafa Varank'tan altılı masaya 'hayırsız masa' nitelemesi
Bakan Mustafa Varank'tan altılı masaya 'hayırsız masa' nitelemesi
Firari Cem Uzan'dan şifreli 'Gibi' dizisi paylaşımı! Uzan, kendine 'ayı' mı dedi?
Firari Cem Uzan'dan şifreli 'Gibi' dizisi paylaşımı! Uzan, kendine 'ayı' mı dedi?
Tüketici güveni düşüşe geçti TÜİK açıkladı
Tüketici güveni düşüşe geçti TÜİK açıkladı