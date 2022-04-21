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Malatya'da kız yurdunda 20 yaşındaki genç kız korkunç şekilde can verdi

Malatya'da kız yurdunda 20 yaşındaki genç kız korkunç şekilde can verdi

MALATYA’da 13 katlı bir kız yurdunun 7’nci katından düşen 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

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Olay, 20 Nisan Çarşamba 23.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan Beydağı Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. (20) yedinci katta kaldığı odada sigara içmek için odanın penceresini açtı, çıktığı sandalye üzerinde sigara içen M.Y. bu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Genç kızın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ve sağlık bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde M.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay esnasında M.Y.’nin yanında bulunan arkadaşları genç kızın sigara içmek için çıktığı sandalyeden dengesini kaybederek düştüğünü belirtirken, M.Y.’nin cenazesi Cumhuriyet Savcı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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