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ULEB Avrupa Kupası'nın favorisini eleyen Frutti Extra Bursaspor gözünü finale dikti

ULEB Avrupa Kupası'nın favorisini eleyen Frutti Extra Bursaspor gözünü finale dikti

ULEB Avrupa Kupası 8'li finallerinde Sırbistan'dan Partizan NIS​​​​​​​ takımını eleyerek çeyrek finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, finale kadar gitmeyi hedefliyor.

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Bursa temsilcisi, Fenerbahçe'yle tarihi zaferler yaşayan Zeljko Obradovic'in takımı Partizan NIS'e Stark Arena'da konuk oldu.

Tek maçın galibinin bir üst tura yükseleceği maçta, normal sürenin son 14 saniyesine 84-79 geride giren Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'in 10 saniye kala atığı 2, Holland'ın da 7 saniye kala attığı 3 sayılık basketle maçı (84-84) uzatmaya taşıdı.

Uzatma bölümünde rakibine 103-95 üstünlük kurmayı başaran Frutti Extra Bursaspor, Avrupa ekollerinden kupanın favorisi Partizan NIS'i eleyerek, tarihi bir başarı elde etti ve çeyrek finale yükseldi.

Yeşil-beyazlılar, bu turda Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ile karşılaşacak.

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