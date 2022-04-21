ULEB Avrupa Kupası'nın favorisini eleyen Frutti Extra Bursaspor gözünü finale dikti

ULEB Avrupa Kupası 8'li finallerinde Sırbistan'dan Partizan NIS takımını eleyerek çeyrek finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, finale kadar gitmeyi hedefliyor.Abone ol
Bursa temsilcisi, Fenerbahçe'yle tarihi zaferler yaşayan Zeljko Obradovic'in takımı Partizan NIS'e Stark Arena'da konuk oldu.
Tek maçın galibinin bir üst tura yükseleceği maçta, normal sürenin son 14 saniyesine 84-79 geride giren Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'in 10 saniye kala atığı 2, Holland'ın da 7 saniye kala attığı 3 sayılık basketle maçı (84-84) uzatmaya taşıdı.
Uzatma bölümünde rakibine 103-95 üstünlük kurmayı başaran Frutti Extra Bursaspor, Avrupa ekollerinden kupanın favorisi Partizan NIS'i eleyerek, tarihi bir başarı elde etti ve çeyrek finale yükseldi.
Yeşil-beyazlılar, bu turda Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ile karşılaşacak.