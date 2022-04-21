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İngiliz turistler için Türkiye tatili bakın kaç lira? Memleketin tadını yabancılar çıkaracak

İngiliz turistler için Türkiye tatili bakın kaç lira? Memleketin tadını yabancılar çıkaracak

TÜRKİYE, her yaz olduğu gibi bu yaz da tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alıyor. Güneşli havada tatil yapmak isteyen İngiliz turistlerin Türkiye'de ne kadar harcama yapacağı hesaplandı. Tabloya bakılacak olursa ülkenin tadını yabancılar çıkaracak.

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Tatil sezonu yaklaşırken yabancı turistler Türkiye'de rezervasyon için arayışlara şimdiden başladı. İngiltere basınından The Daily Star, güneş altında vakit geçirmek isteyen İngiliz turistler için Türkiye'de tatilin maliyetini hesapladı.

Haberde, "Benzin fiyatlarından vergilere kadar her şeyin maliyeti bu yıl tırmanıyor ve tatiller de farklı değil" denildi. Marmaris'te sekiz kalemdeki maliyetin 26.13 sterline kadar arttığı ancak uygun maliyetli tatillerin söz konusu olduğu kaydedildi.

5 günlük tatilin maliyeti

İngiltere merkezli tur ve seyahat şirketlerine göre Türkiye'nin Akdeniz sahillerindeki tatil destinasyonlarında 5 günlük tatil ortalama 500 sterlinden başlıyor.

İngiliz turistler için 'en uygun fiyatlı yerlerin nefes kesen güneşli ülkeler Türkiye ve Bulgaristan' olduğu ifade edilen haberde Türkiye tatilinin maliyetinin 2021'den bu yana yüzde 36,8 oranında düştüğü aktarıldı.

Bir fincan kahvenin Türkiye'de 59 peni tutarında olduğu, Marmaris'te bir kutu asitli içeceğin ise 61 peniye denk geldiği belirtildi. Bir şişe suyun 8 peni, güneş kreminin ortalama 4.21 sterlinlik fiyat etiketine sahip olduğu bilgisine yer verildi.

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