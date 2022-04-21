Gizemli hepatit virüsü Avrupa ve ABD'ye sıçradı tıp dünyasının yeni kabusu

İSRAİL'de 12 çocukta görülen ve enfeksiyon sebebi belirlenemeyen hepatit virüsünün tespit edildiği bildirildi.

Abone ol

İSRAİL Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada Shaare Zedek Tıp Merkezi ve İsrail Schneider Çocuk Tıp Merkezindeki 12 çocukta nedeni bilinmeyen hepatit (karaciğer iltihabı) vakasının rapor edildiği kaydedildi.

Söz konusu vakaların nedeninin bakanlık tarafından incelendiği belirtildi.

Bakanlık 18 Nisan'da ülkedeki sağlık çalışanlarına nedeni bilinmeyen akut hepatit vakalarının bildirilmesi için mektup göndermişti.

Gizemli hepatit virüsü Avrupa ve ABD'de yayılıyor

İngiltere'de de bu yılın başlarından itibaren 74 çocukta görülen ve enfeksiyon sebebi belirlenemeyen hepatit virüsünün Avrupa ülkeleri ve ABD'ye de yayıldığı açıklandı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC) yapılan açıklamada İngiltere'deki hepatit vakalarının aynısının Danimarka, İrlanda, Hollanda ve İspanya'da da bazı çocuklarda tespit edildiği bildirildi.

Bu ülkelerdeki hepatit vaka sayısına dair veri paylaşımı yapılmadı.

ABD'nin Alabama eyaletinde de 1-6 yaşındaki 9 çocukta, İngiltere'deki hepatit vakalarından birinde rastlanan ve üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs görüldüğü kaydedildi.