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2022 yılı bor yılı olacak! Bakan Fatih Dönmez duyurdu Türkiye'de inanılmaz bir rezerv var

2022 yılı bor yılı olacak! Bakan Fatih Dönmez duyurdu Türkiye'de inanılmaz bir rezerv var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022’nin bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacağını açıkladı ve 2022'nin bor yılı olacağını duyurdu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlık yemekhanesinde bakanlık personeli ile iftarda bir araya geldi.

Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmasında, bakanlık olarak Türkiye’nin dününde, bugününde ve yarınında önemli bir yerleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Bu nedenle işlerimizi büyük bir titizlikle, büyük bir özveriyle yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte performans değerlerinin kriterlerini ve içeriğini yeniden düzenledik. Stratejik yöntemler uygulayarak yeni hedefler belirledik. Hedeflerimizi yılda iki defa toplantılarla, yöneticilerle ölçüyoruz ve değerlendiriyoruz” 

2022 bor yılı olacak
Dönmez, 2022’nin bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacağına dikkati çekerek, “2022, 'bor’un yılı olacak. Bor karbür tesisimiz devreye girecek inşallah. Ayrıca Ferro Bor tesisimizin ve tam kapasite üretim yapacak yeni yerli lityum tesislerimizin temelini atacağız. Nadir toprak elementleri üretecek pilot tesisimizin kurulumuna da inşallah yine bu sene başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Dönmez, “Tüm çalışanlar olarak kendimizi alkışlamak istiyorum. Çünkü bu başarılarda hepinizin payı var” diyerek personeli alkışladı.

Buluşma, Bakan Dönmez’in personelle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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