Anayasa Mahkemesi yeni seçim kanunu itirazını kabul etti CHP başvurmuştu! Baraj düşecekti

Yeni seçim kanununun iptal başvurusuyla ilgili son dakika kararı. Anayasa Mahkemesi seçim yasasının iptal istemine ilişkin başvuruyu esastan inceleme kararı aldı.

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Anayasa Mahkemesi CHP'nin yüksek yargıya taşıdığı seçim kanunu için bazı maddelerinin iptali isteminin ilk incelemesini tamamladı. Başvuruda eksiklik görmeyen mahkeme iptal istemini esastan görüşme kararı aldı.

Türkiye'de uzun süreden bu yana AK Parti ile MHP'nin üzerinde çalıştığı yeni seçim kanunu, önceki haftalarda Meclis'ten geçerek yürürlüğe girdi. Seçim barajını yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşüren kanunda il seçim kurullarının yapısında da değişiklikler yapıldı. Ancak Chp, seçim kanunundaki bazı maddelere itiraz etti.

İl Seçim Kurulu başkanlarında değişiklik

Yeni kanuna göre il seçim kurulu, 1 başkan, 2 asıl üye ile 2 yedek üyeden oluşacak. İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, 2 yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle tespit edilecek.

CHP BU MADDEYİ İSTEMİYOR

Ancak bu değişiklik Chp'nin tepkisine yol açtı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konuyla ilgili önceki günlerde Meclis'te partisi adına konuşma yaptı. Seçim Kanunu değişikliğini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi.

Dilekçe AYM'ye teslim edildi

CHP, geçtiğimiz günlerde Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da seçim kurullarını düzenleyen 5 ve 6, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11 ve seçim kurullarının 3 ay içerisinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali için hazırladığı dilekçeyi AYM'ye teslim etti.

İptallerine karar verilmesini istiyoruz

Dilekçede, "Kanunun 5, 6, 11 ve 12'nci maddeleriyle 298 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler başta demokratik hukuk devleti ve seçim güvenliği ilkeleri olmak üzere; Anayasa'nın 2, 5, 11, 13, 14, 17, 36, 37, 67, 68, 79, 138'inci maddelerine aykırı olması sebebiyle; telafisi imkansız zararlar ortaya çıkacağı için, iptal davası sonuçlanıncaya kadar ivedilikle yürürlüklerinin durdurulmasına ve iptallerine karar verilmesi talep edilmektedir" denildi.

AYM Esastan görüşülecek

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin itirazı üzerine ilk incelemesini sonuçlandırdı. Yapılan başvuruda eksik görmeyen Yüksek Mahkeme, bazı maddelerin iptalinin esasa uygun olup olmadığını görüşecek.

CHP NEDEN İTİRAZ EDİYOR?

CHP'nin hamlesinin ardından, yasaya neden karşı çıktıkları da merak konusu oldu. Buna göre yasayla birlikte İl Seçim Kurulu hakimlerinin kıdem esasına göre belirlenmesi kuralı değişiyor. CHP'nin iddiasına göre kıdem esası olunca genellikle Ak Parti iktidarından önce hâkim olmuş kişiler İl seçim Kurulu başkan ve üyesi oluyordu. Şimdi İl Seçim Kurulu üyeleri kura ile seçilecek. Kurayla birlikte AK Parti zamanında göreve başlayan hakimler de İl Seçim Kuruluna girebilecek.