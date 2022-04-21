BIST 2.554
DOLAR 14,69
EURO 16,03
ALTIN 918,11
HABER /  GÜNCEL

PKK'lı teröristlerin diş hekimi tutuklandı

PKK'lı teröristlerin diş hekimi tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla tutuklanan diş hekimi Hüseyin Göven, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Göven cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla iletişim halinde olduğunu ve örgüte üye olduğunu belirtti.

Savcı, öldürülen PKK mensupları "Renas" kod adlı Veli Temirci ve "Meleti" kod adlı Volkan Bora'nın diş tedavilerini yaptığı tespit edilen Hüseyin Göven'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık Göven ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2010 yılında karakola saldıran teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen "Piro Semsur" kod adlı terörist Rıza Güven'in ağabeyi olduğu ve soyadını değiştirdiği öğrenilen Hüseyin Göven, 15 Şubat'ta yakalanarak tutuklanmıştı.

pkk
ÖNCEKİ HABERLER
1 Mayıs hangi gün 2022 arefe günü olan 1 Mayıs resmi tatil mi?
1 Mayıs hangi gün 2022 arefe günü olan 1 Mayıs resmi tatil mi?
Son dakika! Beykoz'da İETT otobüsü kaldırıma çıktı çok sayıda yaralı var
Son dakika! Beykoz'da İETT otobüsü kaldırıma çıktı çok sayıda yaralı var
Mavi Vatan Tatbikatı'nda 'Gözlemci Günü' başladı Hulusi Akar da katılıyor
Mavi Vatan Tatbikatı'nda 'Gözlemci Günü' başladı Hulusi Akar da katılıyor
DSÖ Pfizer'ın koronavirüs ilacını tavsiye etti
DSÖ Pfizer'ın koronavirüs ilacını tavsiye etti
Ramazan Bayramı 2022 kaç gün tatil 9 gün oldu resmi açıklaması
Ramazan Bayramı 2022 kaç gün tatil 9 gün oldu resmi açıklaması
Yanlış bilgi ve videoları affetmedi! Rusya Google’a ceza kesti
Yanlış bilgi ve videoları affetmedi! Rusya Google’a ceza kesti
2 Türk astronot seçilecek uzayda 10 gün kalacaklar! TUA Başkanı açıkladı: 2023 yılında...
2 Türk astronot seçilecek uzayda 10 gün kalacaklar! TUA Başkanı açıkladı: 2023 yılında...
CHP mitinglere başlıyor tarih ve adres belli
CHP mitinglere başlıyor tarih ve adres belli
Kadir Gecesi Ramazan ayı içinde ne zaman aranır, nasıl belli olur?
Kadir Gecesi Ramazan ayı içinde ne zaman aranır, nasıl belli olur?
Rusya'da sözde Ermeni Soykırımı için özel Billboard
Rusya'da sözde Ermeni Soykırımı için özel Billboard