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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan Tatbikatı mesajı: Her zaman harekata hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan Tatbikatı mesajı: Her zaman harekata hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Konukevi'nden Mavi Vatan Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı. Türk ordusunun yaptığı operasyonlara dikkat çeken Erdoğan "Kendilerini çağdaş addeden ülkeler, sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken biz yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık." diyerek insani yardıma olan katkıya da vurgu yaptı.

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Mavi Vatan Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin TCG Kemalreis fırkateyniyle Aksaz Üs Komutanlığı'ndan ayrılmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantı ile hitap etti.

Her zaman harekata hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şunları söyledi:
-Dünyanın en köklü devlet ve ordu geleneğine sahip devleti olarak daima vatan müdafasına hazır bir silahlı kuvvetlere sahibiz.

-Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla gece gündüz görev başında olan askerlerimizin varlığı bugünkü huzurumuzun en büyük teminatıdır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki unsurlarının yürüttüğü tatbikatımız başarıyla neticelenmiştir. Tatbikata katılan özel görev personelimiz vazifelerini yerine getirerek her zaman harekata hazır olduklarını göstermişlerdir.

-Deniz kuvvetlerimizi sürekli geliştirmeye özel önem veriyoruz. Yeni gemilerle, denizaltılarla, silah sistemleriyle bölgesinin en güçlü ülkesi olana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Ordumuz dünyanın en kapsamlı insani yardım operasyonlarını da yürüten insani güçtür.

-Kendilerini çağdaş addeden ülkeler, sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken biz yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık.

-Kriz bölgelerinde yürüttüğümüz operasyonlarla dünyanın takdirini kazandık. Kahraman askerlerimizin halen Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine başarılı bir harekat düzenliyor. Mavi Vatan Tatbikatı'nı icra eden Deniz, kara, hava, jandarma unsurlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Aksaz Üs Komutanlığı'na geldi. Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla birlikte iskeleye geçerek tatbikatın sancak gemisi TCG Kemalreis'e çıktı.

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