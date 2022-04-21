Hangi emeklilere 1.100 lira bayram ikramiyesi ödenmeyecek?

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi haberi geldi. Devlet tarafından emeklilere dini bayram öncesi verilen emekli ikramiyesi bu sene 1.100 lira olarak açıklandı. Emekli bayram ikramiyelerinin bayram öncesinde 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. Peki hangi emeklilerin bayram ikramiyesi eksik yatacak?

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Emekli bayram ikramiyesi için beklenen haber geldi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca emeklinin beklediği haberi verdi. Devlet tarafından dini bayram öncesinde emeklilere verilen bayram ikramiyesi bu sene, yani 2022 yılında 100 lira arttı ve 1.100 lira oldu. 1.100 lira olan bayram ikramiyelerinin 28-29 Nisan'da yatması bekleniyor. Peki hangi emeklilerin emekli bayram ikramiyesi eksik yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Emeklilere bayram ikramiyesi konusunda konuşan Bilgin, şu bilgileri paylaştı:

'İkramiye 1.100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum.

Bilgin, ayrıca “Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok” dedi.'

Kimlere bayram ikramiyesi ödenmeyecek: Emeklilere Ramazan Bayramında 1.000 TL emekli ikramiyesi ödeniyordu Bu sene ikramiye ödemesi 1.100 lira oldu. İkramiye ödemesi dosya bazlı olacağından emeklinin kendisine ödenecek, ölüm aylığı alan hak sahiplerine aylık hisseleri oranında, iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacaktır.

Kapsama, Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alan;

*SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri,

*Şehit yakını ve gaziler,

*Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar,

*Geçici köy korucuları,

*Şeref aylığı sahipleri,

*Şampiyon sporcular,

*Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

*Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller

ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri girmektedir.