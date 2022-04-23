Bayram şekerleri de zamlandı ağzımızın tadı yüzde 40 zamlı

Şeker zamlarından bayram şekerleri de nasibini aldı. Bu Ramazan Bayramı şeker yaklaşık yüzde 40 zamlı alınacak.

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Şeker hammaddesine gelen zamlar ve maliyet artışları ile birlikte tüketici bayramı da zamlı şekerlerle kutlayacak. Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ortalama 25 bin ton şeker tüketen Türk halkının bu pazara yaptığı harcamanın bu yıl 850 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. Pandemi etkisinin azalmasıyla bayram ziyaretlerinde artış beklediklerini söyleyen Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, Türkiye'de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı büyüklüğünün 850 milyon TL olduğunu belirtti. “Hane başı yıllık bayram şekeri tüketimi 2.47 kilogram, Türkiye'de toplam bayram şekeri tüketimi ise 24-26 bin ton” bilgisini veren Karagöz, “Bu yıl fiyatlara yüzde 40 zam yaptık. Geçen sene üretim için 4 TL'ye aldığımız şekeri 12 TL'ye alıyoruz. Fiyat artışına gitmek zorunda kaldık” diye konuştu.

Pandemi öncesine göre son iki yılda bayram ziyaretlerde azalma yaşandığını ancak bu yıl burada bir toparlanma beklendiğini kaydeden Karagöz, tüketimin yüzde 60'ının Ramazan Bayramı'nda yüzde 40'ının ise Kurban Bayramı'nda gerçekleştiğini aktardı.

Güney Doğu ilk sırada

Mondelez International Türkiye tarafından 15 ilde yaptırılan araştırmaya göre, Türkiye'de bayramlık şeker tüketiminde 3.42 kg ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi ilk sırada yer alıyor. Onu 2.76 kg ile Karadeniz Bölgesi, 2.58 kg ile Orta Anadolu Bölgesi, 2.54 kg ile Marmara Bölgesi, izledi.

Bayram ziyaretleri pandemi dinlemedi

Türkiye'de her 3 kişiden 2'si (%64) bayramı aile, akraba, komşu, arkadaş ziyareti yaparak veya ziyaretçi kabul ederek geçirmeyi tercih ediyor. 4 kişiden 1'i (%25) bayramlarda tatile gitmeyi ve bayram ziyareti yapmayı/almayı tercih ediyor. Pandemi bayram ziyaretlerini azaltsa da bayram ziyareti yapanların oranı yüzde 70. Bayramı evinde ailesiyle geçirenlerin oranı yüzde 27 iken yüzde 18 memleketine, yüzde 9 da tatile gittiğini belirtiyor.