Antalya'da çocukken evlatlık verdiği oğlu tarafından öldürüldü

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi’ndeki faal olmayan bir kokoreççide yaşandı. İddiaya göre, işyeri sahibi Cemil G. ile birlikte kokoreççide kalan Mehmet Fuat Saral’ın (61) yanına, küçük yaşta evlatlık verdiği M. A. Y. (23) para istemek için geldi.