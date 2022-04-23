Medyanın acı kaybı! Tufan Türenç yaşamını yitirdi

Gazeteci yazar Tufan Türenç bu sabah Ankara'da yaşamını yitirdi. Türenç, Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

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Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 77 yaşındaki Tufan Türenç bu sabah yaşamını yitirdi. Tufan Türenç, 1968'de Milliyet Gazetesi'nde gazeteciliğe başladı. 18 yıl boyunca Milliyet'te çalışan Tufan Türenç, 1986'da Milliyet'ten ayrıldı ve Güneş Gazetesi'ne geçti. İki yıl sonra, 1988'de Hürriyet'e geçen Türenç, yazı işleri müdürü olarak görev yaptı.



Tufan Türenç kimdir?

1945'te Bursa'da doğdu. Ailesi, Bulgaristan'ın Deliorman bölgesinden Türkiye'ye göç eden Balkan Türklerindendi. Tufan Türenç, ilköğretimini Afyon'da tamamladı. 1964'te İstanbul'daki Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu. Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Tufan Türenç, 1968'de Milliyet Gazetesi'nde işe başladı.



18 yıl boyunca Milliyet'te çalışan Tufan Türenç, 1986'da Milliyet'ten ayrıldı ve Güneş Gazetesi'ne geçti. İki yıl sonra, 1988'de Hürriyet'e geçti. Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Tufan Türenç, gazeteci Erhan Akyıldız ile beraber "Bir Gazetecinin Hayatı: 28 yıl sonra Abdi İpekçi" kitabını yazdı.