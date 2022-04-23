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İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Özel Kuvvetler Komutanı Elmasi'ye saldırı

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Özel Kuvvetler Komutanı Elmasi'ye saldırı

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Elmasi'nin aracına İran’ın Zahidan kentinde silahlı saldırı düzenlendi.

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İran devlet televizyonu, Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan kentinde bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı 110. Selman-i Farisi Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Elmasi'nin seyir halindeki aracına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırganlar ile yaşanan çatışmadan Devrim Muhafızları Komutanı Elmasi yara almadan kurtulurken, Elmasi'nin özel koruması teğmen Mahmud Absalan hayatını kaybetti. Saldırının failleri Zahidan kentinin girişindeki bir kontrol noktasında yakalandı. Saldırganların kimliğine ilişkin açıklama yapılmadı.

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