Emre Kınay kaç yaşında aslen nereli Emre Kınay evli mi?

Kanal D'nin sevilen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri sevilen oyuncu Emre Kınay olacak. 52 yaşında olan Emre Kınay Arap kökenli olan baba tarafından aslen İstanbullu. Emine Ün'den Duru adında bir kızı olan Emre Kınay bir kez evlilik yaptı. Peki Emre Kınay kimdir, anne ve babası kimdir? Emre Kınay yaşı kaç evli mi?

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Emre Kınay bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri olacak. Oyunculuğu kadar sesi ile de iddialı olan sevilen isim Emre Kınay'ın hayatı da merak konusu oldu. Emre Kınay 52 yaşında aslen İstanbullu. Arap kökenli bir babanın oğlu olan Emre Kınay'ın bilinen bir resmi evliliği var. Emine Ün ile bir dönem evli olan Emre Kınay'ın Duru adında bir kızı var.

Emre Kınay kimdir: Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Remziye Kınay ve babası tiyatrocuydu. Besteci Erdem Kınay'ın ağabeyidir. İlk, orta, lise eğitimimi İstanbul Küçükçekmece'de tamamladı.

1990 yılında Mimar SinanÜniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve kaydoldu. 1995 yılında Konservatuvardan mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında başladığı Yüksek Lisans eğitimimi de tez safhasında durdurmuş bulunmaktadır.

1992 yılında Konservatuvarda öğrenci iken hocası Zeliha Berksoy'un davetiyle Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro'nun yanında 1997 yılından beri televizyon ve sinema filmlerinde oyunculuk yapmaktadır.

8 Mart 2005 tarihinde "Duru Tiyatro"yu kurdu.

TRT'de "Yol Geçen Hanı" ve Kanal D'de "Sen Gidince" adlı bir yarışma programında sunuculuk yaptı.

2006 yılından 2008 yılına 3 sene süren "İki Aile" dizisinde başrolünü İclal Aydınile paylaştı.

2004 yılında oyuncu Emine Ün ile evlendi. Duru (d.2005) adında kızı var. 30 Mart 2009 tarihinde boşandılar.

Emre Kınay 20 Eylül 2014 tarihinde başlayan, yapımcılığını Tükenmezkalem Film'in üstlendiği, senaryosu Gani Müjde'ye ait ve yönetmenliğini Murat Düzgünoğlu'nun yaptığı "Sil Baştan" adlı dizide, Sergen Yalçın, Murat Dalkılıç, Dilara Gönder, Esra Dermancıoğlu, Belma Canciğer, Cenk Ertan,Önder Açıkbaş, Tuna Orhan ve Çiçek Dilligil ile birlikte oynadı.

Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelenyönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizinin oyuncu kadrosundaEmre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Kanat Heparı, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.