13 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü! Nedeni su sıçratma...

ADANA'dan son gelen haber korkunç! Sulama kanalında yüzerken su sıçratma nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada yaşıtı tarafından bıçaklandığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında Ömer Talib S. (13) ile S.K. (13) arasında su sıçratma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada S.K, Ömer Talib S'yi kasığından bıçakladı.

İkizi de olaya şahit oldu

Çocuğun ağır yaralandığı kavganın ardından şüpheli S.K. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerine gelerek yaralı çocuğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada Ömer Talib S'nin ikizi Y.S. ve diğer kardeşi M.S'nin (12) de olaya şahit olduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, yakınları tarafından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla şüpheli S.K’nin başkasının kullandığı bisiklete binerek Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi.

Adrese giden ekipler, S.K'yi yakaladı. Suç aleti bıçağı sakladığı iddia edilen H.K. (15) de gözaltına alındı.

Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen S.K. ve arkadaşı H.K, işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.