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Antalya'da genç sürücünün feci ölümü! Abisi gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da genç sürücünün feci ölümü! Abisi gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan ticari taksi adeta ikiye bölündü. Kazada genç sürücü sıkıştığı araçta hayatını kaybederken, acı haberi alarak olay yerine gelen annesi ve ağabeyi gözyaşlarını tutamadı.

Antalya'da genç sürücünün feci ölümü! Abisi gözyaşlarına boğuldu

Kaza, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Sarısu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ethem Istıl (25) kontrolünde bulunan 07 T 1598 plakalı ticari taksi kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. 

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Antalya'da genç sürücünün feci ölümü! Abisi gözyaşlarına boğuldu

Kazada ticari taksinin önü paramparça olurken sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Antalya'da genç sürücünün feci ölümü! Abisi gözyaşlarına boğuldu

İtfaiye ekipleri cenazeyi güçlükle çıkardı: Araç içerisinde sıkışan ceset ise itfaiye ekiplerinin çalışması ile alınabildi. Genç sürücünün 3 yıldır taksicilik yaptığı ve sabah saatlerinde evinden çıkarak durağa doğru gittiği öğrenildi.

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Antalya'da genç sürücünün feci ölümü! Abisi gözyaşlarına boğuldu

Anne ve abisi gözyaşlarına boğuldu: Acı haberi alarak olay yerine gelen annesi ve ağabeyi ise gözyaşlarını tutamadı. Yere çökerek cesedi kaldırma çalışmalarını izleyen abisini yakınları teselli etti. 

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