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'Atlarsan atla, işimi kolaylaştırırsın' dediği iddia edilen baba hakkında istenen ceza belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
'Atlarsan atla, işimi kolaylaştırırsın' dediği iddia edilen baba hakkında istenen ceza belli oldu

Sultangazi'de intihar etmek için balkona çıkan 15 yaşındaki kızına "Atlarsan atla, işimi kolaylaştırırsın" dediği iddiasıyla tutuklu yargılanan baba hakkında "intihara yönlendirme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Haci Ş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Sanığın avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatının da hazır bulunduğu duruşmada olay günü konuyla ilgilenen polis memurları tanık olarak dinlendi.

Tanık polisler, olay günü yüksekten düşme ihbarı üzerine hastaneye gittiklerini, mağdur A.Ş. ile görüştüklerini ve ifadesine başvurduklarını, tutanak tutup durumu savcılığa bildirdiklerini söyledi.

Tanık ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, Sultangazi'de ikamet eden baba Haci Ş'nin 8 Ocak gecesi Instagram'da erkeklerle konuştuğunu görmesi üzerine kızı A.Ş'yi darbettiği, bunun üzerine A.Ş'nin pencereye çıktığı anlatıldı.

A.Ş'nin, kardeşinin "Aşağı in" demesi üzerine indiği, babasının da kızına tokat attığı ifade edilen mütalaada, mağdurun bu kez balkona çıktığı ve babasının "Atlarsan atla, işimi kolaylaştırırsın" demesi üzerine aşağı atladığı kaydedildi.

Mütalaada, mağdur A.Ş'nin olaydan yaralı kurtulduğu bilgisine yer verilerek, baba Haci Ş'nin "intihara yönlendirme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi ve tahliyesi istendi.

Sanık avukatı ile müdahil kurum avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve taraflara süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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