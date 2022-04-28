Kemal Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödedi! Karanlıktaki son gece evlerinde misafirleri vardı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık fatura borcunu ödemesinin ardından evinin elektriği açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkent EDAŞ'a 1030 lira elektrik borcu bulunuyordu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarına 2022 yılı başında gelen yüksek zamları protesto etmek için yaptığı elektrik faturası ödememe protestosu fatura borcunu ödemesiyle sona erdi. Geçtiğimiz hafta elektriği kesilen Kılıçdaroğlu, bir hafta boyunca karanlıkta kalacağını duyurmuştu.

Kesinti ardından evinden canlı yayında konuşan Kılıçdaroğlu, “Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm, şimdi karanlıkta oturacağım” demişti.

CHP’den yapılan bilgilendirmeye göre Kılıçdaroğlu, bir haftalık eyleminin tamamlanmasıyla birlikte bugün sabah saatlerinde elektrik faturasını ödedi. Faturanın ödenmesinin ardından CHP liderinin evinin elektriği, ekipler tarafından yeniden açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkent EDAŞ dağıtım firmasına 1030 lira elektrik borcu bulunuyordu.

Karanlıktaki son gece misafirleri vardı

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu bir haftadır elektriksiz yaşıyordu. Son gecelerinde evlerine gençleri konuk ettiler.



Kılıçdaroğlu lüküs lambası eşliğindeki sohbette yaşadığı elektrik kesintisiyle ilgili şunları söyledi:

-"İnternetsiz bir evi düşünmek doğru değil. Elektrik olmadığı zaman hiçbir şey çalışmıyor. Bu artık temel insan hakkı. Temel insan hakkını, siz pazarlayamazsınız. Hiç kimsenin elektriğini kesemezsiniz. Bırakın evlerde elektrik kesilmesini, mesela çiftçinin kuyudan su çekecek tarlasını sulaması gerekiyor ama onun da elektriğini kesiyorsunuz. Faturasını ödemesi için ürününü satması lazım. Buna benzer pek çok sorun var. Sosyal devletlerin bu tür sorunları sağlıklı ve akılcı politikalarla çözmesi gerekiyor."

Kemal Kılıçdaroğlu elektriksiz oldukları son gecelerinde kendilerine misafir olan gençlere eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte çay ikram etti.