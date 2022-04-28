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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den İBB'deki PKK'lıya tepki

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den İBB'deki PKK'lıya tepki

 İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, terör örgütü PKK mensubu Şafak Duran’ın dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasında yakalanarak gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Muhterem İnce paylaşımında, “Günaydın fondaş olan medya. Sıradan bir gün, sıradan haberler. PKK terör örgütü eğitim sonu ‘yemin töreninde’ elinde ‘gururla’ örgüt kimliği ve kalaşnikofuyla fotoğrafı ortaya çıkan bir teröristin İBB çalışanı olabilmesi kadar sıradan. Ne de olsa ekmek kapısı” ifadelerine yer verdi.

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ibb
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