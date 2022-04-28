BIST 2.472
DOLAR 14,80
EURO 15,65
ALTIN 895,22
HABER /  SAĞLIK
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Koronavirüs sonrası aşılar yapılamadı o hastalıkta patlama oldu DSÖ duyurdu

Koronavirüs sonrası aşılar yapılamadı o hastalıkta patlama oldu DSÖ duyurdu

Kızamık vakaları dünya genelinde son 1 yılda yüzde 80 arttı. Kovid-19 pandemisi nedeniyle kızamık aşılarının bazı ülkelerde iptal edilmesi bu artışta etkili oldu.

Abone ol

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, 2022'nin Ocak ve Şubat aylarında 17 bin 338 kızamık vakasının tespit edildiği, geçen yılın aynı zamanlarında ise bu rakamın 9 bin 665 olduğu belirtildi.
Veriler, Nisan ayına kadar olan 12 ayda, çoğu Afrika ve Doğu Akdeniz'de olmak üzere 21 büyük ve yıkıcı kızamık salgını olduğunu ortaya çıkardı.

'Felaketin habercisi'
Birleşmiş Milletler de (BM), kızamık vakalarının bu yıl Kovid-19'un neden olduğu aksaklıklar nedeniyle dünya çapında yaklaşık yüzde 80 oranında arttığını belirtti. Bunun bir 'felaketin habercisi' olduğunu söyleyen BM, hastalığın yükselişiyle başka salgınların da yolda olabileceği konusunda uyardı.
Unicef ​​ve DSÖ'den yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisinin dünya çapında Kovid dışı hastalıklara yönelik aşı kampanyalarını kesintiye uğrattığı ve milyonlarca çocuğun hayatını riske atabilecek 'mükemmel bir fırtına' yarattığı ifade edildi.
Batı Afrika'da artan vakaların bildirilmesinden sonra sarı humma, önümüzeki süreçte yükselişe geçebilecek hastalıklar arasında yer aldı.

'Aşılamada koronavirüs ile aynı öncelik düzeyine konulmalı'
Yetkililer kızamık vakalarının daha da artabileceği konusunda endişelerini dile getiriyor.

Unicef'in bağışıklama bölümünde kıdemli sağlık danışmanı olan Christopher Gregory, "Özellikle hâlâ Kovid'in etkileriyle başa çıkmaya çalışan ülkeler için endişeliyiz” dedi.

Gregory, "Çocuk aşılarını, koronavirüste aşılamayı bitirme misyonuyla aynı öncelik düzeyine koyma zamanı geldi" diye ekledi.
Çoğunlukla çocuklarda rastlanan virüsün neden olduğu hastalığın en ciddi komplikasyonları arasında körlük, beyin şişmesi, ishal ve şiddetli solunum yolu enfeksiyonları bulunuyor.

Pek çok ülke bu hedefin çok gerisinde kalsa da, en az yüzde 95 oranında aşılama, hastalığın yayılmasını önlemenin en iyi yolu. BM verilerine göre Somali, yüzde 46'lık bir oran ile aşılamada en kötü durumdaki ülkelerden biri.

ÖNCEKİ HABERLER
Yoğunluk başladı biletlerin yüzde 80'ni tükendi! Son dakikaya kalan...
Yoğunluk başladı biletlerin yüzde 80'ni tükendi! Son dakikaya kalan...
Ekonomik güven endeksi düşüşünü sürdürüyor
Ekonomik güven endeksi düşüşünü sürdürüyor
Twitter'ın yeni patronu çıldırdı! Elon Musk Coca Cola'yı alıp içine kokain koyacak
Twitter'ın yeni patronu çıldırdı! Elon Musk Coca Cola'yı alıp içine kokain koyacak
Meral Akşener'in TOKİ ile ilgili yolsuzluk iddialarına yanıt geldi
Meral Akşener'in TOKİ ile ilgili yolsuzluk iddialarına yanıt geldi
Avrupa'nın doğal gaz krizinde nefes aldıran gelişme! Azerbaycan Türkiye üzerinden gazı verecek
Avrupa'nın doğal gaz krizinde nefes aldıran gelişme! Azerbaycan Türkiye üzerinden gazı verecek
Covid 19'dan sonra şimdi de H3N8 virüsü alarmı! Çin'den resmi açıklama geldi
Covid 19'dan sonra şimdi de H3N8 virüsü alarmı! Çin'den resmi açıklama geldi
Rusya'yı böyle durdurmuş! Ukrayna'ya kritik yardım haftalar sonra ortaya çıktı
Rusya'yı böyle durdurmuş! Ukrayna'ya kritik yardım haftalar sonra ortaya çıktı
Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun adaylık sözleri hakkında ilk yorum
Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun adaylık sözleri hakkında ilk yorum
PKK kampında silahlı fotoğrafları ortaya çıktı! İstanbul Büyükşehir çalışanı Şafak gözaltında
PKK kampında silahlı fotoğrafları ortaya çıktı! İstanbul Büyükşehir çalışanı Şafak gözaltında
İstanbul Büyükşehir çalışanı Şafak D.'ye terör gözaltısı' haberlerine İBB'den açıklama
İstanbul Büyükşehir çalışanı Şafak D.'ye terör gözaltısı' haberlerine İBB'den açıklama