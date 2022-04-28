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PKK kampında silahlı fotoğrafları ortaya çıktı! İstanbul Büyükşehir çalışanı Şafak gözaltında

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesinde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak görev Şafak B. gözaltına alındı. Şafak D'nin PKK kamplarından birinde silahlı fotoğrafları ortaya çıktı. Polis ekipleri İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Üsküdar'daki Anadolu Yakası Sosyal Yardım Biriminde çalışmakta olan zanlıyı gözaltına aldı. İBB'den de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D.'nin (30) 2016 yılında Şırnak'ta terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının çıkması üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Üsküdar'daki Anadolu Yakası Sosyal Yardım Biriminde çalışmakta olan zanlıyı gözaltına aldı.

Silahlı terör örgütüne üye olmaktan işlem gören şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

İBB'den konuya ilişkin açıklama geldi
İBB'den konuya ilişkin, "İBB'ye ve başkanına yönelik kumpasvari girişimlere ve uygulamalara yönelik" notuyla bir açıklama yayınlandı.

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışan yüzlerce personelin 'terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu yönündeki ihbar ve tespitler üzerine' özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İçişleri Bakanı Soylu'nun İBB'deki terör iltisaklı çalışanlarla ilgili açıklaması üzerine, "Sen bakanlıksın, terörist konusunda netsen tut kulağından götür at hapse. Böyle bir süreç akıllara zarar. İşe girme prosedürleri bellidir" çağrısında bulunmuştu.

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