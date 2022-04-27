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Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın uykuları kaçtı: Bizi ortadan kaldıracaklar

Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın uykuları kaçtı: Bizi ortadan kaldıracaklar

IRAK'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit operasyonu PKK elebaşı Duran Kalkan'ın uykularını kaçırdı. Örgüt medyasına konuşan Kalkan, "Gerilla üslenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım" itirafında bulundu.

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TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyi Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlattığı Pençe Kilit operasyonu sonrası terör örgütü PKK köşeye sıkıştı.

Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'dan itiraf gibi açıklamalar geldi. Örgütün parça parça zayıflatıldığını ve sıranın merkez alana geldiğini söyleyen Kalkan, "Bizi tümden yok etmek istiyorlar" dedi.

"Gerilla üslenmesini ortadan kaldıracaklar"
Örgüt medyasına konuşan terörist elebaşı, "ZAP bölgesinde başarılı olurlarsa diğer gerilla bölgelerini, Hakurk'dan Haftanin'e kadar tümden denetim altına alacaklar. Gerilla üslenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım" ifadelerini kullandı.

(YENİ ŞAFAK)

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