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Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar'dan Millet İttifakına tepki: AYM'ye başvuracağız

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar'dan Millet İttifakına tepki: AYM'ye başvuracağız

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, içinde olmadıkları bir ittifakta 'millet' isminin kullanılmasına karşı olduklarını bildirdi. 'Millet İttifakı' isminin ilk kullanıldığı dönemde Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptıkları başvurunun reddedildiğini ifade ederek o dönem seçimlere girmedikleri için diğer hukuksal yollara başvurmadıklarını belirten Nacar, ancak bu kez Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) kadar gideceklerini söyledi.

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Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, İzmir'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Millet Partisinin seçimlere katılma hakkına sahip partilerden olduğunu belirtti.

Siyasi parti siciline kayıtlı siyasi partilerin isim, amblem, rumuz ve rozetlerinin kanun gereği başka bir siyasi partice kullanılamayacağını kaydeden Nacar, Millet İttifakının kendilerinin ismini kullandığını savundu.

Kurultaylarında 'altılı masayı oluşturan' siyasi partilere çağrı yaptığını aktaran Nacar, şunları kaydetti:

"Kanun açık, Millet Partisinin ismini oluşturduğunuz ittifakta kullanamazsınız. İçinde olmadığımız bir ittifakta ismimiz kullanılamaz. Siyasi nezaketle bunun uyarısını yaptık. Şu uyarıyı da yaptık, 'Eğer siz ismimizi kullanmaya devam edecek olursanız biz sizin ittifakınızı gasp ittifakı olarak tanımlayacağız' dedik."

Bu uyarı sonrası birçok siyasi parti genel başkanı ve kurmaylarının bu konuya dikkat etmesine rağmen ana muhalefet partisi liderinin bu ismi kullanmaya devam ettiğini kaydeden Nacar, "Ayıptır, haksızdır, kanuna aykırıdır. Her birimizin isimleri kendine özeldir" dedi.

Nacar, 'Millet İttifakı' isminin ilk kullanıldığı dönemde Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptıkları başvurunun reddedildiğini ifade ederek o dönem partisi seçimlere giremediği için diğer hukuksal yollara başvurmadıklarını ancak bu kez Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) kadar gideceklerini söyledi.

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