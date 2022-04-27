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Devlet Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı

Devlet Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk-İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her anı rahmet, her günü bereket ramazan ayında Kadir Gecesi'ne ulaşıldığını belirtti.

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Bu gecenin, kalbin sefa bulacağı, merhamet ve mağfiret pınarlarının çağlayan gibi semalardan akacağı kutlu bir gece olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Af ve tövbe kapılarının ardına kadar açık olduğu bu kutsal gecenin hem kadrini, kıymetini bilmeyi hem de Nusret-i İlahi'nin himmetiyle tan yeri ağarana kadar gönül dünyamızın manevi esenliklerle müşerref olmasını bahusus ümit ediyorum. Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenmiş Kadir Gecemizin günahlardan arınmak için bir fırsat, birliğimizin, dirliğimizin, muhabbetimizin, milli hissiyatımızın kökleşmesi ve kendi iç dünyamızın samimi muhasebesi için büyük bir imkan olduğu kanaatindeyim. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımın, büyük Türk milletinin, Türk-İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni yürekten kutluyor, dualarda buluşmayı, ortak kaderde kavuşmayı, istikbal ve istiklal mücadelesinde sonuna kadar kucaklaşmayı niyaz ediyorum."

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen kahraman Türk evlatlarına Allah'tan rahmet, halen tedavi altında bulunan gazilere şifalar dileyen Bahçeli, "Şehit ailelerimizin, şehitlerimizin silah arkadaşlarının, milletimizin ve bilcümle hepimizin başı sağ olsun. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Türk milleti var olsun, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşasın dursun." ifadelerini kullandı.

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