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Bayram tatilinin 9 güne uzatılmama sebebi Suriyeliler iddiası! Açıklama geldi

Bayram tatilinin 9 güne uzatılmama sebebi Suriyeliler iddiası! Açıklama geldi

BAYRAM tatilinin 9 güne uzatılması beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası beklenen açıklamayı yapmadı. Tatilin verilmeme sebebi olarak Suriyelilerin gitmemesi için iddiaları yayılmıştı. Konuya ilişkin açıklamayı Kübra Par köşesine taşıdı.

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Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, bayram tatilinin neden 9 güne uzatılmadığı ile ilgili merak edilen soruyu yetkili isimlere sordu. Par yazısında sanayi çevrelerinin tatile itiraz eden taraf olduğunu yazdı:

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması bekleniyordu. Turizmcilerin de talebi bu yöndeydi. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı'nın tatil açıklaması yapacağına kesin gözüyle bakılıyordu ama olmadı.

"Suriyeliler gidemesin diye uzatılmadı" iddiaları yayıldı. Dün Ankara’dan güvendiğim bir isme “Niye uzatmadınız?” diye sordum.

“Sanayici ve ihracatçı için kötü oluyor. Çok iş kaybı yaşanıyor, siparişleri yetiştiremiyorlar. Zaten dünyada en uzun tatil yapan ülkeyiz. Ara tatiller, resmi bayramlar, dini bayramlar... Arkası kesilmiyor” dedi.

Talep doğrudan sanayiciden mi gitti bilmiyorum ancak yeni ekonomi modelini üretim ve ihracata dayandıran iktidar çarklar dursun istememiş anlaşılan. Peki ya turizm geliri?

Hem havalar yeterince ısınmadı hem de tatili otellerde geçirecek bütçesi olanların sayısı belli... Kâr-zarar hesabı yapıp çalışmamıza karar verdiler belli ki...

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