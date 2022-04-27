CHP'den Ali Babacan'ın kararına ilk tepki Millet İttifakı dağıldı mı?

Ali Babacan'ın seçimlere kendi parti adı ve logosuyla seçime girme kararını açıklaması siyasete bomba gibi düştü. Kararı değerlendiren CHP milletvekili Özgür Özel,

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın seçimlere kendi parti adı ve logosuyla girme kararını değerlendirdi. Bu kararın Millet İttifakı için sıkıntı oluşturup oluşturmayacağı sorusuna böyle yanıt verdi:

-Tüm partiler kendi kararlarını verecekler. Geçen hafta ittifak içinde ittifak tartışması yapılırken acaba tek bir listeden girme olur mu" soruları gündeme gelmişti. DEVA Partisi kendi adıyla girme kararı alması bu ittifak ile ilgili bir sıkıntıyı göstermiyor. Kendi pozisyonlarını açıklamak açısından kıymetlidir. Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin ortadan kalkması açısından kıymetlidir. Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor. Altıya genişleme durumu var. Altıya genişleyecek olursa da DEVA kendi ismi ve logosuyla katılacağını ifade ediliyor.

-Millet İttifakı'nın yol haritası ortada. Cumhur İttifakı'nın adayı daha ilan edilmiş değil. BBP ile fotoğraf çektirmekten çekinen bir MHP var. Bir üçlü fotoğraf yok. Destici, herkese laf yetiştiriyor ama fotoğrafa giremiyor."