BIST 2.420
DOLAR 14,82
EURO 15,71
ALTIN 902,52
HABER /  SAĞLIK
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Aspirin efsanesi yıkılıyor! Artık kalp için önerilmiyor

Aspirin efsanesi yıkılıyor! Artık kalp için önerilmiyor

ASPİRİN özellikle kalp hastalıklarından korunmak için kullanılıyordu. ABD'de bağımsız bir sağlık kuruluşu, kalp krizini önlemek için günde bir defa aspirin almayı artık önermediğini açıkladı.

Abone ol

"ABD Önleyici Görev Gücü (USPSTF)" isimli sağlık kuruluşu, yeni araştırma sonrası 60 yaş üstü çoğu yetişkin için kalp krizine veya inmeye karşı her gün bir tane aspirin alma tavsiyesinde bulunmaktan vazgeçtiğini belirtti.

USPSTF'nin rehber kitapçığında, 40 ila 59 yaş aralığındakilerin sadece yüksek kardiyovasküler hastalık riski varsa doktora danışarak aspirin almaları gerektiği, 75 yaşından sonra aspirine devam etmenin çok az yararı olduğu ifade edildi.

Ölüm nedenleri arasında ilk 4'te yer alıyor
Sağlık kuruluşu, 2016'da kalp hastalığı riski taşıyan 50'li yaş grubundakilere hem kardiyovasküler hastalıkları hem de kolon kanserini önlemek için bebek aspirini almalarını tavsiye etmişti.

Ek araştırmalarda, aspirinin faydalarının risklerinden daha ağır basmadığı sonucuna ulaşılırken, kolon kanserini önlemenin en iyi yönteminin 45 yaşından itibaren rutin test yaptırmak olduğu aktarıldı.

ABD'de kalp krizi ve felç, ölüm nedenleri arasında ilk 4'te yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti Çin protesto etti
ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti Çin protesto etti
Kemal Kılıçdaroğlu yine sözlerini tekrarladı: Ya beraber yürüyelim ya yolunuz açık olsun
Kemal Kılıçdaroğlu yine sözlerini tekrarladı: Ya beraber yürüyelim ya yolunuz açık olsun
Akkuyu NGS'de kıyı tesislerinin inşasında bir aşama daha tamamlandı
Akkuyu NGS'de kıyı tesislerinin inşasında bir aşama daha tamamlandı
BM Genel Sekreteri Guterres Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi
BM Genel Sekreteri Guterres Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi
Resimli, ayetli Kadir gecesi mesajları 2022 Kadir gecesi dualı tebrik sözleri
Resimli, ayetli Kadir gecesi mesajları 2022 Kadir gecesi dualı tebrik sözleri
Türkiye'den NATO başarısı tatbikatta 9'uncu olduk
Türkiye'den NATO başarısı tatbikatta 9'uncu olduk
Antalya'da 7 bin 500 TL maaşla 8 saat çalışacak şoför bulunamıyor
Antalya'da 7 bin 500 TL maaşla 8 saat çalışacak şoför bulunamıyor
Türk Kızılay'dan 500 bin kişiye bayram desteği
Türk Kızılay'dan 500 bin kişiye bayram desteği
Kadir gecesi ibadetleri neler yapılır Diyanet Kadir gecesi yapılacaklar neler?
Kadir gecesi ibadetleri neler yapılır Diyanet Kadir gecesi yapılacaklar neler?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı: Fırsat gecesidir
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı: Fırsat gecesidir